李家超訪京｜拜會外交部　晤國務委員兼外長秦剛

特首李家超到北京拜會各部委的行程進入第三日。他今日（16日）早上去到外交部，與國務委員兼外長秦剛會面。據悉，他下午會拜會教育部。另外，消息指隨同李家超一同訪京的保安局局長鄧炳強今日會拜會公安部。



另外，李家超今早在社交平台發帖，表示感謝香港駐北京辦事處同事的努力，讓這次各項拜訪活動得以順利進行。他透露自己早上與同事到老胡同吃早點：「吃一口糖油餅、豆腐腦，嚐一下老北京的味道。大家還有什麼北京美食推介嗎？」他更hashtag#民以食為先。

李家超：不再談內耗就是有作用建設力量

另外，李家超在北京接受央視及中通社訪問，表示能列席開幕及閉幕儀式感到與振奮，指國家主席習近平在會議的重要講話不斷提到香港，多次強調會全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、港人港港、「高度自治」的方針，對他來說是一枝「強心針」。而且習近平亦提到會全面支持香港發展經濟改善民生，支持香港長期繁榮穩定，融入國家發展大局，除了是支持香港的一個態度，亦是對他提出了很大的要求，推動他將香港施政做到最好。

李家超說，習近平的講話亦提到香港在強國建設裡面有一個地位，能發揮重要作用，令他更加鼓舞，因為可以貢獻強國建設和中國民族偉大復興。

至於如何做好「一國兩制」的工作，李家超說已經有清晰的路徑，包括按着「十四五」規劃和大灣區建設去做好自己的工作，落實香港在「一帶一路」的角色。他說政府團隊也在學習「兩會」精神，把香港各界人士團結起來，共同發揮力量，「大家再不談內耗的問題」，就是一個有作用的建設力量。