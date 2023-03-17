李家超訪京｜率8局長北上會見11個部委機構　指有多重意義

行政長官李家超本周日（12日）展開一連七日的北京拜訪各部委的行程，原定在3月18日返港。行程至今接近尾聲，李家超傍晚在北京見記者，分享首次列席人大會議的感想，拜訪中央各部委的情況，以及對組建中央港澳辦的感想。



李家超表示，熱烈祝賀國家主席及軍委主席習近平連任，「代表人心所向，代表人民擁護、信任同付託。」他指，在會上聽到習近平關心香港及「一國兩制」的堅持，感到振奮與激勵，讓港府更有動力做好決策，團結一致做得更好。

他續指，首次帶同8名局長，拜訪11個部委及中央機構具有多重意義。他強調，重視溝通及建立互信，認為解決問題的方法為面對面的交流，並對各部委能在繁忙時間仍安排見面，感到衷心感謝。

他又指，每位領導支持香港「一國兩制」成功實踐，同意優化措施，支持香港繁榮穩定，並與科技部簽署《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》，開展有效溝通合作的新篇章，與內地不同單位共同解決問題，形容為「康莊大道」。

中央近日公布設立「中央港澳辦公室」，李家超表示堅決擁護及支持，並感謝中央對香港的關心，對「一國兩制」的高度重視。他認為進一步加強港澳工作的領導，有利於「愛國者治港」及國家安全，以及民生與經濟，「中央從來對香港好，從來對香港市民好。」

至於葵涌兇殺案疑犯懷疑潛逃日本，李家超說香港和日本有相關移交機制，相信警隊會努力追捕疑犯。

▼3月13日 列席第十四屆全國人民代表大會▼



+ 2

▼3月14日 財政部部長劉昆見面及參觀故宮▼



+ 3

▼3月16日 與外交部長秦剛及教育部長懷進鵬見面▼



行政長官李家超早前啟程到北京，展開一連七日的北京拜訪各部委的行程。行程至今接近尾聲，李家超傍晚在北京見記者，交代今次拜訪的成果。

李家超今早亦出席香港北京高校校友聯盟舉辦「肩負使命 共創未來」在京港生座談會，同場有北京市委常委、統戰部長楊晉柏、香港中聯辦北京聯絡部負責人蘇玉軍等。他與20多名在京升學的香港學生交流，並透露考慮今年年中擴展高端人才通行證計劃，讓更多內地學府加入考慮之列。

▼3月16日 走入老胡同吃早餐及行街市▼



+ 5

▼3月16日 觀看天安門升旗禮▼



+ 2

李家超今次拜會部委，有多名相關政策局局長均有參與部分行程，包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、保安局局長鄧炳強、商務及經濟發展局局長丘應樺、醫務衞生局局長盧寵茂、教育局局長蔡若蓮和創新科技及工業局局長孫東等。行政長官辦公室主任葉文娟和政府新聞處處長陳偉偉亦會隨行。

▼3月12日 李家超出發到北京拜訪各部委▼

