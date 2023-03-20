平機會研立法禁「族內歧視」　朱敏健：以居民來源地作定義

平機會主席朱敏健表示，正與政制及內地事務局商討立法建議，禁止港人和內地人之間的「族內歧視」，將以居民來源地作定義，即是內地來港人士不論是否屬於香港永久居民，也不論來港目的，都受保障。



朱敏健稱正與政府研究立法建議，禁止「族內歧視」。（余俊亮攝/資料圖片）

平機會前年已向政府提交修例建議，禁止香港人和內地人互相歧視的「族內歧視」行為，目前政府仍在研究法例的定義、管制範圍及影響。

朱敏健今日（20日）出席立法會政制事務委員會會議時稱，過去數年，有講普通話的人在香港受到歧視，雖然目前仍未立法禁止「族內歧視」，但現行《種族歧視條例》亦無訂明被指控一方和事主必須要不同種族，如果平機會收到合適個案，可能可以嘗試交由法庭定奪。

不過，他指2019年反修例風波以來，都未收到合適的個案，即使「黑暴」，有百多間餐廳曾貼出帶歧視的告示，但無當事人向平機會求助，因此平機會只能發信勸喻。

選委界立法會議員何君堯關注捍衛傳統家庭價值時，可能會被逆向歧視，朱敏健表示，平機會提倡工作間多元共融的政策，範圍只限於現行4條反歧視法例，又指平機會正研究有關性小眾權益的立法研究，也是限於在現行法例框架的應用，涵蓋範圍不至何君堯關注般廣闊。