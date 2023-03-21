粵港合作聯席會議　李家超：爭分奪秒推大灣區高質量發展

粵港合作聯席會議第23次會議今日（21日）舉行，也是4年來自次實體會議，廣東省省長王偉中率團來港出席。李家超在會議開場發言時強調，要爭分奪秒，按二十大和兩會精神，積極推動粵港澳大灣區高質量發展。



李家超又特別感謝是國務院港澳事務辦公室副主任楊萬明，及中聯辦副主任尹宗華，應特區政府邀請出席今次會議。翻查過去會議公布，兩辦的副主席均有以特邀嘉賓身份與會。



今次也是時隔兩年以來，首次召開的粵港合作聯席會議，李家超在開場發言中指，今次是恢復通關後的首次會議，會議主題是「深化粵港各領域務實高效合作，推進粵港澳大灣區高質量發展」，今年又是《粤港澳大灣區發展規劃綱要》頒布實施4周年，強調需要粵港攜手合作，引領大灣區高質量發展邁上新征程、新高峰，共同為國家和灣區發展作出更大貢獻。

李家超：有三點重中啟示

他又指，過去兩周，他首次以特首身分列席全國人大會議開幕會及閉幕會。今年是全面貫徹二十大精神的開局之年，亦是國家「十四五」規劃承上啓下的關鍵之年。這次的全國兩會為落實二十大精神作出了具體行動部署，當中不少內容對香港帶來重大啓示。

他把啓示歸納為三點：包括體現了中央對香港的重視、關心，支持香港發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局；香港在國家發展大局中將承擔更大責任和使命，應更主動對接國家戰略，更積極融入國家發展大局，尤其加大力度推進粵港澳大灣區發展；及要說好香港故事，充當好國家與世界的重要橋樑角色，讓世界看到「一國兩制」成功實踐的事實，說好香港故事，傳播好中國聲音。