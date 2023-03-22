田北辰不滿港鐵票價調整只計賣樓　三隧分流紅隧東隧不應加價1倍

港鐵昨日（21日）公布票價機制調整，實政圓桌立法會議員田北辰稱，港鐵票價機制改動，其實只是「禮盒內得幾粒糖」的小恩小惠。他又稱，所謂利潤與票價掛鈎，實際上只計賣樓收益，但有機會少於50億元收入，從而不會減價，認為要與港鐵所有利潤掛鈎，包括海外收入。



港鐵將罰款回饋日定在周六日。（資料圖片/梁鵬威攝）

平日壞車上班受阻 只回饋周末乘客不妥

對於港鐵罰款回饋，他指回饋周末乘客有矛盾，因為平日上班的都會受到影響。不過，他指港鐵把過往累積延後加幅當中的1.2%加幅直接註銷就值得讚賞。

至於三隧分流方案，他反對紅隧、東隧直接加1倍，應將西隧、紅隧、東隧的使用價格定為50元、35元及35元。他稱分流不是讓人減少駕駛，反而應提升公共交通效益，並非要一直加價。

A4聯盟認為紅隧、東隧加幅過高

「A4」聯盟立法會議員張欣宇表示，歡迎政府接納他們早前提出的建議，在各隧道在不同時段，按照不同車流而定下不同收費，認為在「三隧分流方案」下，可以解決資源錯配的問題，但「A4」聯盟認為方案仍有優化空間。

楊永杰留意到紅隧的收費增幅較高，他指紅隧收費由現時的20元加至40元是1倍增幅，認為現時百物騰貴，加幅對駕駛者來說造成很大負擔。林素蔚則指，東隧費用加幅過高，但將軍澳區的駕駛者無其他取代路線，建議政府應先疏導東隧的車流量，以避免鯉魚門道路等造成擠塞。梁文廣則擔心，紅隧及東隧的收費收窄後，會導致原本車流量較少的西隧也變得堵塞，建議政府調整巴士車費，增加市民使用公共交通工具的誘因。

陳恒鑌認為隧道繁忙時間定得太長，與實際情況有異。（文睿攝）

民建聯交通事務發言人陳恒鑌留意到，當局在新方案下將繁忙時間定在早上7時半至10時15分，及下午4時半至7時，不過陳恒鑌認為當局定立的繁忙時間過長，與隧道實際的繁忙時間有差距，因為不同隧道的高峰期在不同時段出現，「所以呢次將個繁忙時間定得咁長，我哋覺得改變唔到駕駛者嘅出行時間，最終令到不同時間、不同收費嘅效益減低。」