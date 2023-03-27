中電下月燃料調整費維持不變　 兩電：燃料費回落收費有望下調

立法會環境事務委員會今午（27日）開會討論兩電燃料調整費。中電表示，下月燃料調整費會是每度電63.5仙，較今個月有輕微上調，但未來3個月會提供燃料費特別回扣，令收費維持每度電62.8仙的水平。



中電又指，近幾星期煤價亦明顯下跌，若國際燃料價格繼續維持較低水平，相信燃料調整費短期內會向下調整。港燈則表示，國際能源價格飆升，導致用戶繳交的燃料調整費用，增幅前所未見，如果燃料價格下降的趨勢持續，燃料調整費將在年中回落。



不過，民建聯立法會議員梁熙質疑兩電違反《管制計劃協議》中的「最合理的低價格提供服務」的要求，直言加價是為了「賺到盡」，質問環境及生態局局長謝展寰會否就此作出跟進；工聯會鄧家彪則批評兩電採購能源時「不公開、不透明」。



中電表示，4月燃料調整費將是每度電63.5仙，較今個月有輕微上調，但未來3個月會提供燃料費特別回扣，令收費維持每度電62.8仙的水平。他指，中電會透過社區節能基金，為10萬個合資格家庭提供600元燃料費資助，對5萬個劏房戶的資助將由原本的800元進一步加至1000元，3月30日開始接受申請。

中電又指，今年繼續維持基本電價每度電93.7仙，是連續三年凍價，承諾會繼續採購價格具競爭力燃料、開拓燃料來源，以減低燃料成本。中電續指，國際燃料價格近來從高位回落，走勢有穩定跡定，指若國際燃料價格維持較低水平，相信燃料整體價格在短期內可以向下調整。

港燈日前則公布調高4月的燃料價格費用，4月1日起，每度電由86.4仙上調至90.6仙，加幅為4.9%。以2021年每戶平均每月用電量達411度電計算，港燈家庭用戶4月的電費約為723.7元，較3月706.43元增加約17元，加幅2.4%。

港燈解釋指，國際能源價格急升，導致用戶的燃料調整費用增幅前所未見，但指倘價格漸穩定，相信燃料調整費將在年中回落，又解釋由於調整機制需要幾個月時間，因此實質變動會滯後反映。

梁熙質疑違反「「最合理的低價格提供服務」」協議

不過，梁熙質疑兩電違反《管制計劃協議》中的「最合理的低價格提供服務」的要求，直言加價是為了「賺到盡」，要求當局要按協議行事「用好張牌」，以控制兩電電費加幅。

謝展寰表示， 兩電現時仍保持穩定、及相比其他城市來說的低價電力供應，又指兩電加價前有提供證明，認為兩電有合理基礎，坦言：「電力價格急升時，可能會出現一般人認為不合理嘅情況」，但強調兩電未有違反協議。

鄧家彪則認為，兩電格價加幅過高背後的原因，是基於機制「不公開、不透明」，直言：「大家公認，你哋（兩電）唔否認，政府承認，所有成本全數由小市民同埋用戶承擔。」而兩間電力公司是透過協議分割香港電力供應市場，非競爭關係，質疑兩電何解不可以公開電力來源、採購格價、合約條款等：「大佬，如果你哋係商業競爭、商業秘密，我哋同意（不公開）。（但）第一，呢個係公共政策；第二，理論上你哋唔應該賺錢㗎嘛，點解要收埋呢？」詢問當局有無權參閱兩電與能源供應商簽訂的合約，政府會否參與其中並給予意見？

環境及生態局局長謝展寰表示，兩電與能源供應商簽訂長期合約時，需要將條款交予當局，並由專業顧問評核能源價格、條件及供應商的情況是否恰當，直言要當局認為合理，方同意兩電與能源供應商簽訂合作協議。不過，謝展寰強調非所有合作也是長期性，短期合約則僅需兩電知會政府。