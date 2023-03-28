葉劉倡北部都會區發展先於人工島　李家超：眼光要愈睇愈遠

行政長官李家超今日（28日）在行政會議開會前見記者。李家超指香港全面開關之後，本港經濟「熱起來」，最近舉辦了多場大型活動例如巴塞爾藝術展，又舉辦博物館高峰論壇，大受國際歡迎，並祝慶許龍一奪得在香港舉辦的國際都會高爾夫球錦標賽冠軍。



明天（29日）李家超將到海南省出席2023年博鰲論壇，商議疫情後的國際發展，他會藉此機會與各界建立關係，為香港謀發展。



李家超指，香港與世界及內地全面通關後，香港最近動起來、熱起來，大家感受香港表現出國際盛事之都，包括巴塞爾藝術展、博物館高峰論壇。藝術展有多個72間藝廊，有參展商第一日已經賣出所有展品。

博物館高峰論壇有多個講者主持人分享經驗、研究成果，破紀錄2,000人參加。國際都會高爾夫球錦標賽，香港運動員許龍一拿到冠軍，李家超恭賀他。

至於裕澤香江高峰論壇，他指有400人參與，來自北美歐洲亞洲中東等地區，他們指香港全速發展的直路上面，很多人會積極考慮成立家族辦公室。

本週末有七人欖球賽，相信今次帶來新高潮，門票非常搶手，不容易買到飛。

他明天去海南省出席博鰲論壇，出席人有國務院總理李強及各界領袖、專家、企業代表。主題是不確定的世界、團結合作迎挑戰、開放包容促發展，促進團結合作機會，他表示會推廣優勢及機遇，為香港拼經濟、發展。

稱北部都會區和交椅洲人工島均要做好

被問到行會召集中人葉劉淑儀提到政府應優先發展發展北部都會區，而非交椅洲人工島（又稱明日大嶼），當局有何看法時，李家超表示，兩個項目均在《施政報告》中提到，意咪兩個項目均要做好，不過當進行時要考慮土地供應，及對香港與國際競爭力的影響。他指土地價值會直接影響競爭力，如土地租金。李家超指，香港居住面積平均為16平方米，相比深圳低四成、新加坡低三分之一，反問：「點解我哋唔可以住好啲、住大啲？」又強調要有足夠土地發展經濟：「我哋嘅眼光要愈睇愈遠，愈睇愈大，唔可以愈睇愈細，愈睇愈窄。」他指，當提到土地提供規劃時，不能單看未來五年、十年的發展，而是未來帶給港的經濟發展：「成日我哋講唔可以輸畀競爭對手，所以我哋要考慮嘅係未來。」他指發展局正就計劃進行研究。

提到低質旅行團湧現，當局會否立法規管？李家超指，旅遊業為港提供就業機會，在復常初階，容易出現管理問題，指監管局會「做好工夫」，處理好因旅行團而造成的社區交通擠塞問題，令旅行團可持續，旅客體驗好，強調文體旅局及旅監局會跟進。

強調遊行不能影響國家安全 信警察會做好

對於周末將軍澳居民反對填海的遊行和警方的處理手法，李家超指所有示威要和平進行、符合法律，重提黑暴令人受苦，所以要小心集會不會被騎劫、不會成為混亂、不會影響公共安全及國家安全。他指要確保集會要有秩序、安全、符合法律，警察會考慮整個過程、平衡因素，並相信警察會做好。

對於播錯國歌事件。李家超指是嚴重問題，情感會被傷害，需要小心，認為任何組織都要確保正確國歌播放，強調在相關場合必須播放正確國歌。他表示有指引，冰協亦提交報告，會有會議檢視意外如何發生以及實施甚麼措施。

他指需要確保做好指引，並指有主辦方在Google搜尋及下載，但搜尋結果並非正確國歌，已經與Google討論已久，希望搜尋結果提供每個國家的正確國歌。

李家超強調，北都都會區和「明日大嶼」均要做得好。（張浩維攝）

提到香港貨物出入口數據有所下跌，未來有何對策？李家超表示，香港是一個外放型經濟體，在外圍不穩定，及供應鏈「受阻滯」下影響香港。未來會提升港口經濟力，優化通關程序，確保香港作為出、入口港的競爭力，指現已加強數碼信息，令貨品在不同階段都可以追蹤到。他指，通關後，香港與內地有緊密接觸，相信未來可以改善到，「可以保持勢頭」，強調未來外訪會不斷推廣香港，令香港航運及貿易，可以得到世界的重視。