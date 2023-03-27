明日大嶼｜調查指市民最憂慮成本效益　擔心成為財政「無底洞」

交椅洲人工島工程造價近5,800億元，直迫三大地產商的市值約6,200億元，市民擔心政府財政能否負擔。有團體發起調查，在8個項目之中選擇最多3項最擔心的情況，在568人之中多達410人擔心明日大嶼浪費公帑。



社區發展脈搏發言人林宇星表示，市民最擔心「交椅洲人工島」浪費公帑，不符合成本效益。

社區發展脈搏3月初進行網上調查，讓市民投選交椅洲填海最憂慮的八大事項，每人最多可選3項，結果有568人投票。最多人擔心的是「浪費公帑：填海成本效益存疑」，有410票，而「偽市中心：破壞東九CBD2佈局」為第二多票，第三為「過度供應：商業樓宇空置率屢創新高」，其餘依次為「基建落後」、「破壞海洋」、「無限填海」、「庫房赤子」和「影響融合」。

社區發展脈搏發言人林宇星表示，市民最憂慮的問題是浪費公帑，對填海成本效益存疑，引述文件指交椅洲人工島填海最新造價是5,800億元，較4年前貴800億元。他指政府仍未公開成本細項，亦計漏了工程期間的通脹。

質疑賣地收益遠低於成本

至於政府表示日後賣樓收益會高過成本，林宇星計算，人工島20萬個住宅之中有三成為私人住宅，即約6萬伙，若以平均面積500平方呎計算，參考近期賣地平均每呎樓面地價為4,000元，這方面的收入約為1,200億元。而商業樓面面積有400萬平方呎，若以每平方呎3,000元計算，收入則為1,200元，兩者相加只有2,400億元，指這數字連人工島成本也應付不了。

指北部都會區應優先發展

團體亦指，啟德有原來是商業用途的地皮，因無人問津而改劃或有意改劃為主宅地，令區內商業樓宇面積較原先規劃減少四成，認為有商業地皮供應過多的情況下，不應再增加多一個核心商業區。

社區發展脈搏認為，交椅洲人工島是一個規模龐大的工程，影響深遠，建議政府諮詢期多聽市民意見。而政府同時推出北部都會區計劃，他們認為北部都會區與內地陸路連接，對於金融和科技發展也有協同效應，應該較交椅洲填海優先發展。