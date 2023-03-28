鄭雁雄首踏足政總分享兩會精神：設中央港澳辦展示對港的支持

中聯辦主任鄭雁雄自一月中上任以來，今日（28日）首度踏足政府總部出席座談會，講解兩會精神。據悉，鄭雁雄在會上指，設立中央港澳工作辦公室，是進一步展示中央對香港的重視及支持，有利「一國兩制」落實，表示堅定地對香港的擁護及支持。



據悉，鄭雁雄在會上表示，特首李家超用普通話主持，他本人則用廣東話作報告，體現特區「一國兩制」。他表示香港兩會代表積極參政議政，當中表現出高水平、高質量的議政水平，獲中央政府高度肯定，展現出愛國情懷及擔當。



鄭雁雄又稱，當中感受包括兩個維護的氛圍、民主議政氛圍、依法治國氛圍、團結奮進氛圍。



現場所見，立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀及行會成員陳克勤、全國人大常委李慧琼及多名立法會議員包括梁熙、李世榮、 蘇長荣、 林振昇、 周小松、 陳紹雄、邱達根、吳永嘉、譚岳衡、尚海龍均有到場。

邱達根（左）、吳永嘉（右）及梁君彥（後）到達政府總部（梁鵬威攝）

鄭雁雄大約於下午三時五十分抵達政府總部，政制及內地事務局局長曾國衞在場迎接。座談會由政制及內地事務局、公務員事務局舉辦，特首李家超主持，出席者包括司局長、行政會議成員、立法會議員、司法機構代表、常任秘書長、部門首長等。座談會預計歷時約一個半小時。