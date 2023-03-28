新思維籌款晚宴政府中人臨時「甩底」　何俊賢贈厚禮：本地白切雞

非建制派新思維今晚（28日）成功在太古一間酒家舉行籌款晚宴，筳開20席。新思維主席狄志遠透露，本來答應出席的兩位政府中人均於今早臨時「甩底」，笑稱今晚是「民間聚會」。



他坦言，「中間派」路線不被討好，但強調會堅持民主發展、支持「一國兩制」下的民主權益、堅持對話：「香港今日有人失望、有人放棄、有人離開⋯⋯香港700幾萬人，我哋幫得一個得一個。」



中間路線不討好 稱會堅持民主發展包括「雙普選」

狄志遠表示，創立「新思維」前，認為香港黨派過於兩極，他想創立一個務實、中間路線的黨派，坦言中間路線不討好。他指，創黨後大眾反應不正面，因為當時社會行「抗爭」唔線，新思維當時支持「政改」方案，則被劃分成非泛民主派；網上又有人反問新思維：「你係咪中國人啊？」直言新思維「兩邊不討好」。

他指，不會標榜自己屬哪一黨派，強調「是其是、非其非」，指自己會堅持民主發展，包括落實「雙普選」；支持「一國兩制」；堅持弱勢社群權益；堅持對話，直言：「香港今日有人失望、有人放棄、有人離開⋯⋯香港700幾萬人，我哋幫得一個得一個。」

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何俊賢「包辦」全場白切雞 成宴會第一道菜

雖然官員「甩底」無人出席，不過仍有不少政界人士出席晚宴，如民主黨元老李華明、中委吳永輝、經民聯陸瀚民、勞聯周小松等人。民建聯漁農界何俊賢更「包辦」晚宴第一道菜，送上本地新鮮白切雞。

提到沒有官員出席新思維晚宴，何俊賢直言：「要有制度自信。」他又指，當新思維伸出手時，各界應更樂意溝通、認識。李華明則直言：「大家輕鬆啲，（否則）畀市民印象唔好！」又表示：「以前林鄭都畀3萬蚊，那些年嚟㗎啦，轉曬㗎啦，新思維、新常態。」