孫玉菡：發展局料年中公布人力資源策略　邵家輝發問遭叫停

本港人才流失嚴峻，人力資源管理成為熱議政策。工聯會議員黃國今日（29日）在立法會大會上提出口頭質詢，詢問勞工及福利局局長孫玉菡未來會否開辦更多針對「八大中心」定位的課程；有何政策發掘和釋放潛在的勞動力；以及推出改善就業質素的政策。



孫玉菡表示，未來三年，八所資助大學將新開辦超過30項學士學位課程，以針對「八大中心」定位及配合香港未來發展方針。他又指本港女性勞動參與率截至去年第4季只有53.2%，比率並不高，因應不少婦女因照顧小朋友而無法投入職場，政府會加強課後託管。他又透露，發展局料今年中前發表人力策略及初步建議。



不過自由黨邵家輝對黃國提出有關勞動力及婦女勞動力參與率數據表示不認同，欲反駁時卻被立法會主席梁君彥阻止：「呢個唔係辨辯論，請你提出你嘅問題好冇？」邵家輝最終除咪中止發問。



孫玉菡表示，勞動人口是香港發展的基礎及寶貴資源，政府會確保教資會的大學課程配合政府方針及香港最新形勢。他提到，未來三年，八所資助大學將新開辦超過30項學士學位課程，其中涵蓋創新科技與工程、數據科學與營銷分析、金融科技與綠色金融、藝術文化管理，及跨學科的法律課程等多元化範疇。

孫玉菡續指，勞工處提供全面就業服務，包括就職津貼，鼓勵僱主聘請40歲以上的中高年僱員；為女性提供市場導向課程、先聘用後培訓等政策。他又提到民政及青年事務局的「支援家庭議會」會向市民大眾推廣「愛與關懷」、「責任與尊重」、「溝通與和諧」的三個家庭核心觀念，同時在社區推廣家庭友善措施，透露家庭議會將於2023至2024年度推出全新宣傳影片，以及電台、電視節目。

女性勞動參與率僅53.2% 擬增課後託管

孫玉菡表示，本港女性勞動參與率截至去年第4季只有53.2%，比率並不高，因應不少婦女因照顧小朋友而無法投入職場，政府會加強課後託管，勞福局與教育局正努力合作，用好現有學校場所，令基層小朋友可在學校逗留較長時間，讓婦女可外出工作，以釋放部份婦女勞動力。

民建聯議員顏汶羽重提政府早前表示會檢視建造業及運輸業人力短缺問題，關注當局會否考慮安老院舍輸入照顧員的做法，在建造及運輸業推出特別計劃，簡化輸入外勞的程序。孫玉菡表示，發展局正參考建造業議會上月發表的人力評估數據，發展局與運輸及物流局將在本年中或之前，就人力資源不足的問題提出整存策略及初步建議。

邵家輝不同意黃國提出數據

另外，這場質詢中也出現小插曲。當輪到邵家輝發言時，他拿出多塊印有香港、台灣及韓國婦女勞動力比率等的牌子，更仔細列舉各地勞動力參與比率，不過卻遭梁君彥叫停：「呢個唔係辨辯論，請你提出你嘅問題好冇？」邵家輝續指：「黃國議員嘅論點就話……」話音未完，即被梁君彥再次打斷：「呢個唔係辯論，你可以去問問題，唔好將黃國議員嘅論點（攞嚟）辯論，你要辯論嘅話可以提交一個議員議案，請你發問好冇啊？」邵家輝反駁：「因為黃國議員講咗個論點，我唔係跟住佢個論點，我點樣同勞工及福利局局長做呢個辯論，或者質問呢？因為佢頭先講嗰四個數據，其實我係唔同意。因為四個唔同意嘅數據，或者係一個唔恰當嘅數據，我哋去辯論，得出嚟嘅答案其實係唔會正確㗎。不過主席認為我唔應該呢個時間去問，咁其實我就唔問㗎啦。」邵家輝說罷隨即除咪坐底，梁君彥補充指：「我唔係唔畀你問，而係唔應該做辯論。」

邵家輝指香港勞動人口參與率低 原因是老齡化

邵家輝稱，香港勞動人口參與率為58.1%，較台灣、韓國分別低1%及4.5%。不過，他指出香港高齡化，65歲以上人士多，所以勞動人口參與率才較低。

他指出，澳門、新加坡的勞動人口參與率包括外勞，其中新加坡輸入很多外勞。他反指，香港的飲食業、批發零售、運輸都缺乏人手，舉例指可能1,000平方呎的店鋪可能只得一個人，店內人手不足都容易引發盜竊案。

多個行業嚴重缺人 自由黨倡引入外勞

自由黨飲食界議員張宇人稱，不要聽工會代表稱釋放勞動力，指香港「要釋放都釋放咗」，又稱輸入勞工需要處理，否則「Hello Hong Kong」都沒有人可以負責接待。他表示行內欠缺4萬人，以致店鋪營業時間都需要縮短。

自由黨航運交通界議員易志明引述政府指，年中有人力資源評估數據交代策略報告，但「依家打到嚟」、現時難以滿足「Hello Hong Kong」，估計運輸業欠缺1萬至2萬人。

邵家輝及後補充指，外勞可以簽訂1至2年合約，短期內紓緩人手不足問題，有需要會在本地優先招聘。他又指可以參考澳門到珠海聘請人手，用旅遊巴即日接送，節省住宿成本。