孫玉菡：積極考慮建造業、運輸業輸入勞工　承諾優先保障本地工人

香港各行各業也因人手不足而叫苦連天，更有聲音要求政府輸入外勞以緩燃眉之急。選委界立法會議員吳傑莊今日（29日）在立法會大會提出口頭質詢，其中問到政府會否檢討及改革「補充勞工計劃」，例如精簡輸入外勞的審批準則和程序，並且明確列出需要輸入中、低技術外勞的職位類別和職務範圍等。



勞工及福利局長孫玉菡直言，政府正就建造業及運輸業人力需求進行整體規劃，透露會在優先保障本地工人就業情況下，針對明顯人力不足的行業，積極考慮輸入勞工。



吳傑莊就應對勞工短缺措施提出三項問題，分別追問「高端人才通行證計劃」自推出至今，最新的申請數字為何，當局有否分析申請資料以便進一步擬定人力資源政策；當局會否就本港的人力供求擬備最新和全面的調查報告，並推出措施紓解本地人力需求的燃眉之急，包括檢討及改革「補充勞工計劃」，精簡輸入外勞的審批準則和程序；有否計劃制訂全面的人才培訓策略，並就人才的培訓訂定具體目標等。

高才通獲1.7萬申請 逾萬宗獲批

孫玉菡表示，截至本月14日，「高才通」共接獲逾1.7萬宗申請，逾萬宗獲批，而局方將於今年中進行中期檢討計劃，透露政府正分析計劃申請人的資料及數據，包括性別、年齡、工作經驗、職業界別、收入及來源地等，以評估需否調整計劃細節。

孫玉菡重申現時的「高才通」計劃只要求申請人符合年薪或學歷要求，不會限制學科或來港從事職業。（資料圖片）

至於會否透過「高才通」計劃，輸入特定職業的人才時，孫玉菡重申現時的「高才通」計劃只要求申請人符合年薪或學歷要求，不會限制學科或來港從事職業，未來會統計來港人才的學科及從事職業等，整體分析所輸入的人才是否配合香港需要。

孫玉菡：積極考慮輸入勞工

自由黨的易志明及張宇人分別指出，現時運輸界等行業都嚴重人力短缺，促請政府盡快公布輸入勞工的措施。孫玉菡表示，政府了解到香港各行業都面對人力短缺的挑戰，指運輸及物流局正審視情況及數據，會在優先保障本地工人就業情況下，針對明顯人力不足的行業，積極考慮輸入勞工，至於具體細節要留待推出措施時再作交代，表示相信政府已盡最大努力及速度，希望盡快完成相關工作。