消息：李家超4月21日親領立法會議員考察大灣區　料3.31審批款項

為推動灣區城市多領域合作，新一屆政府積極「走出去」，特首李家超先後出訪北京、廣東省、深圳等地，他早前更透露正與立法會商討4月一起到訪大灣區內地城市，不過一直未有公布詳情。《香港01》收到消息指，李家超將於4月21日至24日親自帶隊，與一眾立法會議員到大灣區內地城市考察。



李家超於2月在廣州會見傳媒時透露，未來將帶領司局長走訪大灣區9個內地城市及澳門。另外，亦正與立法會商討，希望可於4月一起到訪大灣區城市。身兼行會成員的民建聯立法會議員陳克勤早前曾透露，李家超屆時將聯同全體議員，或先到廣州與省市領導會面，之後議員再按不同範疇，如醫療、環保、金融、創科等，分為幾團到不同城市考察。

據悉，立法會自2月起便一直與特首辦協調考察時間，惟3月適逢兩會，有不少身兼政協、人大的議員也離港訪京列席會議，加上李家超列席人大會議閉幕禮後再留京一星期，拜訪不同中央部委和機構，故考察團出發時間延遲至4月。

料4月21日出發 本周五審批款項

消息人士透露，考察團原定於4月初出發，惟有議員反映會與復活節紅日「撞期」，政府最終敲定時間表，為避免影響立法會日常會議以及「留返啲假期畀議員陪屋企人」，故計劃安排考察團於4月21日（星期五）出發，並在4月24日（星期一）回港。不過，另有人指，確實日子仍須與廣東省政府商討，至今仍未敲定，但大機率在4月尾出發。據了解立法會內務委員會本周五（31日）將審議相關撥款，即批出款額讓立法會議員屆時隨團到大灣區視察。

不過有議員表示，當局至今仍未發出正式通知，令眾議員難以提早安排行程，直言：「想90位議員一齊去，但有咩可能？」