田北辰促高鐵設企位、加裝扶手　跨境優先購票應不設限額

運輸及物流局局長林世雄早前表示，港鐵與內地相關鐵路部門成立專責小組，研究將高鐵短途班次「地鐵化」的可行性。實政圓桌立法會議員田北辰今日（31日）在香港電台節目表示，莫非錯過高鐵班次，沒有座位就要等全日？他認為設有企位可方便市民，並指企位不會售罄，加裝扶手亦不困難。



田北辰。（資料圖片）

倡效法南京至無錫 1小時車程有企位

田北辰在節目中表示，高鐵應設企位並「地鐵化」，指出高鐵由南京至無錫的班次約1小時車程，已設有企位，而香港到廣州南、福田等的車程時間都在1小時內，認為有市場。至於有人指車速太快，企位可能有危險性，田指雖部份地區的車速確實較快，但到福田等地的時速為170至180公里，認為車速不快，車廂加裝扶手亦不困難。不過，他又稱跨境優先不可設配額制，因企位先到先得，設配額會令「地鐵化」形同虛設。

至於設月票方面，他指最少都要無限次從香港來往福田及深圳北，爭取金額為2,000元，即差不多六折。他認為市場大，因為可以在深圳上班，方便往返兩地開會、上班、生活的人士。至於香港來往廣州東、廣州南，他指如月票可約是每日來回車費的半價，估計要5,000元。