海上午膳招待旅行團　議員促完善交通配套　進一步推動特色旅遊

內地團來港曾為土瓜灣區內食肆帶來壓力，今日（5日）首次有觀光船為內地團提供海上膳食服務。旅遊界議員姚柏良稱，措施帶來新穎體驗之餘，亦有分流作用，惟本港很多碼頭設施陳舊，政府應盡快檢視及增加配套。他又稱，雖然政府及業界想推動包括歷史文化、古跡、郊野環境等多元化路線，但相關交通配套不便，令大部份旅行團只能在市區逗留。



姚柏良。（資料圖片）

碼頭設施陳舊 難推動深度遊

姚柏良稱，相關措施對旅客而言是新穎賣點，期待業界繼續推出新行程，讓內地遊客感受到香港人好客。同時各旅行團應確保用餐時不要過度集中，避免對社區造成過度滋擾。他指出，其實一直關注政府興建碼頭及提升碼頭設施的進度，本身有碼頭的地方設施比較舊，如要進一步推行水上遊，都要整體提升相關設施。

他舉例指西九文化區是新景點，但南岸船泊位都要多年後才可以啟用。部份偏遠地區雖有特色景點，同樣交通都有大問題，如旅客留港時間較短而不能參觀太多地方，結果因時間限制，又只能逗留在市區，故政府如要做到分流效果，仍需完善交通配套。

各行業人手不足難招待大量遊客 促適當輸入外勞

事實上，多年的五一期間訪港旅客較平日大增。食肆安排方面，姚柏良稱任何餐廳始終有極限，旅行團要做好預訂安排，有序減少旅客的等候時間，以及與政府做好溝通協調工作。不過，他指出本港多個與旅遊相關的行業，如飲食業、運輸業人手不足，以致「有生意都唔敢接」，促政府適當輸入勞工，快速解決問題。