麥美娟指區議會檢討已進入最後階段　冀可助提升市民幸福和獲得感

現屆區議會任期將於今年底完結，民政及青年事務局局長麥美娟今日（9日）表示，區議會的檢討仍然進行中，但已進入最後階段，指會是按《基本法》第97條進行，即區議會是作為非政權性區域組織作檢討。她指希望透過將地區行政和治理工作加強，令整個社區的治理工作做得更好，市民更有幸福感和獲得感。



民政及青年事務局局長麥美娟出席九龍城潑水節活動後表示，區議會的檢討仍然進行中，但已進入最後階段，有結果時會盡快公布，但無論結果如何方向都會是按《基本法》第97條進行，即區議會是作為非政權性區域組織作檢討。她又指更重要的是透過檢討，包括將地區行政和治理工作加強，令整個社區的治理工作做得更好，市民生活在社區更有幸福感和獲得感。

關愛隊有計劃書自訂更高準則

麥美娟又提到，18區內現時南區及荃灣已成立關愛隊，今個月陸續會開始服務，而每區的民政署在考慮那一團體可成為關愛隊時都有一系列準則及標準，當中亦有指標訂明服務的方向及成效，所以已獲選為「關愛隊」的團體，他們的服務計劃書已訂明工作指標，政府會不時監察相關指標的落實情況。

她續指在團隊申請成為關愛隊時，在服務計劃書中不單包括民政署就規程而訂的工作指標，甚至會訂的更高，可見社區中有一班市民及熱心人士，願意不計較回報出錢出力為社區提供服務，能凝聚社會的資源及為社區提供關愛服務。