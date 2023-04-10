國際創科營商周　黃偉綸：滙聚全球逾2000參展商

首屆「香港國際創科展」（InnoEX）本周三（12日)舉行，財政司副司長黃偉綸指，InnoEX是政府與貿易發展局聯手策劃「國際創科營商周」活動之一，整個活動將匯聚超過2000名來自香港、內地、亞洲、歐洲和美洲，共19個國家和地區的參展商；其中「香港國際創科展」已有約400個參展商。



黃偉綸今日（10日）與創新科技及工業局局長孫東教授，分別到香港會議展覽中心，視察活動的準備工作及進展，聽取政府資訊科技總監辦公室及貿發局介紹活動詳情。

黃偉綸指，InnoEX是政府與貿發局聯手策劃「國際創科營商周」（Business of Innovation and Technology Week，簡稱BITWeek）的旗艦活動。整個BITWeek還包括貿發局「香港春季電子產品展」，及政府與數碼港合辦的「數字經濟峰會」。加上「2023香港Web3嘉年華」同期舉行，他指連串大型活動反映香港銳意發展成國際創科中心，也足證香港作為國際貿易展覽中心的領導地位。

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政府資訊科技總監辦公室在InnoEX設置「智慧香港展館」，署理政府資訊科技總監黃志光說，展館涵蓋6大展區，展出共18個政府部門逾50項與市民生活息息相關的公共服務創新科技方案，重點展品如水務署的「水塘水質監測無人船系統」、環保署的「探地雷達機械狗」等，更會展出本地創科業界逾60個得獎創新項目。

東盟圓桌會議分享發展智慧城市經驗

另外，BITWeek將舉行連串創科論壇、研討會、圓桌會議。貿發局副總裁張淑芬指，逾60位來自印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南等東盟國家，及內地負責推動智慧城市發展的政府官員，將參與「東盟圓桌會議」，與特區政府代表和各地展商分享發展智慧城市的經驗。

而於13日至14日一連兩天舉行的「數字經濟峰會」，將有創科、Web3、金融、專業服務、環保、商貿、工業和學術界代表，一同解構智慧城市、數據創新、金融科技、人工智能和大數據等未來趨勢，剖析相關的全球及區域發展前景。