麥美娟：銳意打擊「圍標」問題　政府對修訂建管例抱開放態度

民政及青年事務局局長麥美娟今日（10日）出席活動，提到政府建議修訂《建築物管理條例》，打擊「圍標」行為，她指有關建議吸納了不同持份者的意見，但同時強調當局對修例內容開放放態度。



另外，政府建議在民政總署開設一個為期3年的首長級政務官編外職位，以繼續推展《建築物管理條例》修例工作，麥美娟指該職位亦會額外承擔「關愛隊」的工作，包括籌備成立和監察「關愛隊」，以及檢視政策成效等。



香港青年工業家協會今日（10日）舉行「青工學院-明Teen定向攻略」分享會，麥美娟出席致歡迎辭指，民青局去年12月公布首份「青年發展藍圖」，首階段提出逾160項措施，麥美娟期望年青人可以在學習中探索自己的興趣和志向，並協助不同背景的年青人提升競爭力，強調政府重視青年生涯規劃。

她又提到政府提出修訂《建築物管理條例》，建議大廈進行「大型維修工程」必須有5%或200名業主親自出席業主大會及投票表決，強調修例草案將訂明，若屋苑或大廈每戶需要攤分3萬元維修費就屬於「大型維修工程」，進行工程前召開業主大會的法定人數，將維持於業主總數的10%，並規定至少要有5%或200名業主親自投票，以較低者為準。

麥美娟指出，有關建議是吸納了不同持份者的意見，但同時強調當局對修例內容仍持開放態度，政府目的是要讓業主容易遵從和關注大型維修工程。她又留意到過去部分業主立案法團出現混亂情況，當局不會對此坐視不理，有決心透過不同法例打擊大型工程「圍標」問題。