「高鐵青年號」率500人赴廣州　順德人麥美娟分享最愛水牛奶

香港復常後的首個長假期，不少機構都把握機會組織大灣區交流團。香港青年協會與龍傳基金合辦的「高鐵青年號」今早（11日）出發，以「創科體驗行」為題，率領490位來自30多間學校的中學生及10位在職青年，乘坐高鐵前往廣州。



運輸及物流局局長林世雄出席出發禮時，特別提醒同學留意列車上的車速顯示器，稱國家的高鐵鐵路覆蓋率是其他國家的兩倍，故行使速度極高。民政及青年事務局局長麥美娟向同學分享自己最愛的順德美食──水牛奶，更熱情地與同學們自拍留念。



香港青年協會與龍傳基金合辦的「高鐵青年號」，兩日一夜參觀廣州和佛山，麥美娟、林世雄在高鐵站送行。（文睿攝）

「高鐵青年號」團長陳維安指，是次考察團反應熱烈，青協將持續舉行各類交流及體驗活動。考察團成員之一、讀中三的曾同學指，是次交流是認識大灣區的好機會，期待了解佛山的創新科技發展。首次到廣州的中四鍾同學則感到十分興奮，她指未來想朝創科發展，故決家參加是次考察團作好準備。

林世雄推薦，同學們到有「小蠻腰」之稱的廣州塔參觀， 又提醒第一次搭高鐵的同學，要留意車箱內的車速提示器，稱國家較其他地方的鐵網高出兩倍，故國家高鐵車速最高。順德人的麥美娟更大方分享美食，極力建議同學嘗試順德的水牛奶、廣州的腸粉、小食。她又感謝在香港復常後，青協及龍傳基金舉辦大規模考察團，讓學生可親身體驗國家發展。

廣州佛山兩日一夜 參觀創科技術

麥美娟又指，本港復常之後民青局已安排各項交流實習活動讓青年人參與，亦有資助非政府組織的不同考察團，並會邀請參與青年加入「青年網絡」，期望他們繼續參與民青局的活動及項目，保持長期關係。

參與考察團的青年將分別到訪廣州和佛山，逗留兩日一夜，觀摩當地氫能科技、創新污水及固體廢物處理技術、以及參觀創意園等 。