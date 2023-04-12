夏寶龍香港考察｜立法會議員被要求預留周五及周日　料會獲接見

國務院港澳辦主任夏寶龍明天來港展開為期6天的考察行程，據悉，全體立法會議員被告知要預留星期五傍晚及星期日，以便與夏寶龍會晤，但暫時未知具體安排。



夏寶龍明天抵港展開6天考察行程。（資料圖片）

夏寶龍今次的訪港行程安排極度保密，明天（13日）來港至18日一共逗留6天，但特區政府暫時只向外公布了他會於星期六上午出席政府主辦的香港全民國家安全教育日活動開幕禮，其他行程則至今未有公布。政制及內地事務局局長曾國衞下午出席立法會特別財委會會議時，被問及夏寶龍在港行程時，亦不作回應。

有報道則指，夏寶龍極可能於明天上午由北京乘飛機來港，特區政府和中聯辦高層會到場迎接。而2011年6月時任港澳辦主任王光亞來港，則是經陸路深圳灣口岸來港。

據悉，全體立法會議員已被通知要預留星期五傍晚及星期日半天，但具體詳情有關方面暫未有向議員提供。而行政會議成員亦預計會獲接見。

此外，由於夏寶龍此行為考察香港情況，據悉他會落區到街市、參觀基層醫療設施、亦會到訪大學、中學和小學、也會考察金融和創科設施。而北部都會區亦會是其中一個考察重點。

由於夏寶龍明天抵港，據悉原定明天在西九文化區M＋博物館舉行、以港人為對象的「開心香港」Happy Hong Kong啟動禮也要讓路，押後至下周舉行，以便部分主要官員可陪同夏寶龍到不同地方參觀。