夏寶龍考察香港｜李家超：夏肯定特區工作　行會成員指談及國安

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍今早（13日）抵港展開為期6天考察行程，下午到政府總部與行政長官李家超及行政會議成員會面。李家超晚上總結會面情況時指，在討論期間，夏寶龍對特區政府團隊的工作表示肯定。有行會成員則指雙方談及國家安全問題，感受到中央對香港的支持。



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夏寶龍今早今日11時半離開機場後到金鐘外交部駐港特派員公署，與特首李家超午膳。午後夏寶龍到政府總部會見李家超及行政會議成員，晚上7時後，多名戴着口罩的官員陸續離開，並無對記者發表任何言論。

李家超則指，上午與夏寶龍見面時，向對方表示感謝及歡迎，並匯報了香港整體情況。下午行政會議成員座談會，雙方有好好交流，之後亦與特區主要官員舉行座談，特首、司局長及常任秘書長出席。

李家超說，夏寶龍考察6日，是中央官員來港視察歷來最長，相信能充份考察香港情況，亦反映夏與中央對香港的重視。對於下午會面的情形，李家超指夏寶龍認真及仔細交流意見，亦有深入討論，顯示對香港有充份認識，亦充滿信心。討論期間對特區團隊的工作十分肯定。他說，夏寶龍將出席周六（15日）的全民國家安全教育日開幕典禮，未來幾日的行程相當緊密。

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被問到有否談到《基本法》23條立法，李家超說談話內容不便公開，而夏寶龍的行程亦是考察團的事務，他不便公開，但會參與部份工作。李家超亦提到雙方對政府工作有深入交流，當中的意見會列入政府工作之中。

有行政會議成員表示，與夏寶龍的會面長約一個半小時，談及了國家安全事務，夏寶龍與眾人交換了意見。夏寶龍說關注香港問題，來港為了解本港情況，並「提出真正意見」，又透露未來五日行程緊湊。

行政會議成員林健鋒則指，夏寶龍在會面期間仔細聆聽大家的意見，令人感受到夏寶龍對香港的關切和愛護，及在「一國兩制」下，中央是香港的最大後盾。他形容夏寶龍此行帶來了中央對香港的關心，亦證明了中央對香港維護國家安全的重視和堅定支持。