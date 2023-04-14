夏寶龍考察香港｜上午訪深水埗康健中心、社區中心　午後前往終院

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍周四（13日）起至下星期二（18日）來香港考察。第二日行程，夏寶龍今早（14日）到九龍灣宏天廣場一間酒樓品嚐港式早茶，行政長官李家超陪同，在早上8時12分，多輛旅遊巴駛至並進入會場，夏寶龍於車上向現場傳媒及市民揮手，眾人隨後進入酒樓，民政及青年事務局局長麥美娟亦有到場。上午9時35分，夏寶龍一行人離開，他向在場傳媒揮手後，登上旅遊巴離開。



夏寶龍4月14日訪深水埗地區康健中心



夏寶龍4月14日考察香港第二日情況



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夏寶龍今日將視察深水埗及土瓜灣

夏寶龍周四起到香港考察6日，首日行程包括到訪外交部駐港特派員公署及特首辦，並在政府總部會見行會成員及問責官員，晚上則於禮賓府接受特區政府宴請。據了解，夏寶龍稍後將會落區探訪、參觀學校以及視察重要發展項目等。今日會到訪深水埗及土瓜灣。

九龍灣早茶後，夏寶龍到位於石硤尾的深水埗地區康健中心視察，署理醫務衞生局局長李夏茵約9時到達中心。地區康健中心所在的石硤尾邨美禧樓平台，職員早上約9時表示，升降機已封鎖作「緊急維修」，附近一帶亦有大批便衣警察戒備，亦交通警維持交通秩序。

夏寶龍4月14日訪深水埗鄰舍輔導會



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與社區中心長者義工、照顧者對談

夏寶龍離開深水埗地區康健中心後，便到同區的康齡社區服務中心視察。中心職員透露，長者義工、樂齡科技大使和照顧者合共8人，與夏寶龍對談、分享他們的感受，夏期間亦有給予他們鼓勵。

夏寶龍會在完結深水埗行程後到訪工聯會位於土瓜灣的會址，會長吳秋北、理事長黃國提早在外面迎接。夏約11時入內，中午12時前離開。

夏寶龍4月14日訪土瓜灣工聯會



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下午1時40分，特首李家超及律政司司長林定國等抵達終審法院，附近亦有警員戒備，另有一架戰術巴士及數輛警車停泊在終審法院對出的遮打道外，而夏寶龍則於下午2時到場。

夏寶龍4月14日訪終審法院



夏寶龍首天考察香港情況：



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