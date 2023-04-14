夏寶龍考察香港｜第二站抵深水埗康健中心　早上茗茶嚐蝦餃燒賣

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍周四（13日）起至下星期二（18日）來香港考察。第二日行程，夏寶龍今早（14日）到九龍灣宏天廣場一間酒樓品嚐港式早茶，行政長官李家超陪同，在早上8時12分，多輛旅遊巴駛至並進入會場，夏寶龍於車上向現場傳媒及市民揮手，眾人隨後進入酒樓，民政及青年事務局局長麥美娟亦有到場。上午9時35分，夏寶龍一行人離開，他向在場傳媒揮手後，登上旅遊巴離開。



夏寶龍4月14日考察香港第二日情況



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夏寶龍今日將視察深水埗及土瓜灣

夏寶龍周四起到香港考察6日，首日行程包括到訪外交部駐港特派員公署及特首辦，並在政府總部會見行會成員及問責官員，晚上則於禮賓府接受特區政府宴請。據了解，夏寶龍稍後將會落區探訪、參觀學校、以及視察重要發展項目等。今日會到訪深水埗及土瓜灣。

九龍灣早茶後，夏寶龍到位於石硤尾的深水埗地區康健中心視察，醫務衞生局副局長李夏茵約9時到達中心。地區康健中心所在的石硤尾邨美禧樓平台，職員早上約9時表示，升降機已封鎖作「緊急維修」，附近一帶亦有大批便衣警察戒備，亦交通警維持交通秩序。

夏寶龍首天考察香港情況：



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