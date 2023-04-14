強調持續維護國安　陳國基：港府要利用全世界媒體澄清錯誤報道

明天（15日）是全民國家安全教育日，政務司司長陳國基表示，維護國家安全不是階段性工作，應該一直重視下去，又表示美國為首的西方國家抹黑中港，特區政府要利用全世界媒體澄清錯誤報道。



陳國基。（資料圖片/廖雁雄攝）

指美國為首西方國家不斷抹黑中港

陳國基接受《大公報》訪問時說，維護國家安全不是階段性工作，而應該一直重視下去，又指一些敵對勢力蠢蠢欲動，計劃危害中國國家安全。他稱以美國為首的西方國家不斷透過不公平甚至錯誤的報道，抹黑中國及香港，企圖遏制中國發展。對於這些言論，陳國基指特區政府會快、準全面地駁斥，更要利用全世界媒體持續澄清錯誤報道。

明天的全民國家安全教育日，除了開幕禮和講座，還包括多項活動。保安局及轄下紀律部隊和輔助部隊，會首行維護國家安全盃體育比賽，紀律部隊亦會有聯合升旗儀式，五支紀律部隊亦會舉辦開放日。民政及青年事務局在全港18區舉辦活動，文化體育及旅遊局將推出國家安全繪本的動畫，另外亦有電視節目和展覽。

正在香港考察的國務院港澳辦主任夏寶龍，亦會出席全民國家安全教育日開幕典禮。陳國基說，此行反映中國對國家安全教育工作的重視，期待夏寶龍為特區國家安全教育工作作出重要指引。