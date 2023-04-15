國家安全教育日直播｜夏寶龍：區議會不能再被反中亂港勢力操弄

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍周四（13日）起至下星期二（18日）來考察香港六日，今日（15日）到了第三日行程。夏寶龍早上出席全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座，是目前唯一官方公開活動。



夏寶龍在主題講話中稱，香港的好局面來得不易，強調有國安才有港安，他又提到令他特別感動的是有公職人員面對外國無理制裁無畏無懼，要給他們特別的讚。



夏寶龍4月15日出席全民國家安全教育日開幕典禮



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夏寶龍提到2019年修例事件，稱這是「港版顏色革命」，認為這是一口警鐘，每時每刻警醒香港不能再亂起來，不能再容許港獨及「黑暴」上演，區議會不能再被反中亂港勢力操弄。

「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座在香港會議展覽中心舉行，今年教育日主題為「國家安全 穩定繁榮基石」，開幕典禮活動主禮嘉賓包括夏寶龍、行政長官及香港特別行政區維護國家安全委員會主席李家超、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任及香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問鄭雁雄等人。

夏寶龍4月14日考察香港第二日情況



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夏寶龍首天考察香港情況：

