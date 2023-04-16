夏寶龍考察香港｜首訪立會晤全體議員　談行政立法關係及國安

國務院港澳辦主任夏寶龍今日（16日）繼續在港第4天考察行程，到立法會大樓與議員交流及出席午宴，逗留大約三個半小時離開。今次是首次有港澳辦主任到訪立法會大樓，與全體立法會議員見面，據悉，席上主要討論行政同立法關係，夏寶卜龍期望立法會支持政府依法施政，及強調國家安全重要性，但未有觸及《基本法》23條立法。



陪同夏寶龍到立法會還有履任中聯辦主任後首次踏足立會大樓的鄭雁雄。行政長官李家超亦有陪同到立法會出席會面和午宴。



夏寶龍離開立法會後，返回外交部駐港特派員公署與中資機構駐港代表會晤，之後會到政府總部和律政中心，分別會見紀律部隊及大律師公會代表。



有議員表示，夏寶龍主要談及國家安全的重要性，並期望香港社會團結一致。雙方也有討論行政立法關係等問題，夏寶龍期望立法會支持政府依法施政，各做好自己崗位但未有觸及《基本法》23條立法。

引述夏寶龍：立會是神聖地方卻遭暴徒破壞

據悉，夏寶龍又指，一直都想來港，但過去因為天災人禍，所以無機會，指立法會是神聖的地方，過去卻被暴徒打爛。

立法會主席梁君彥指夏寶龍滿意立法會表現，期望立法會為市民謀福祉。他拒絕透露夏寶龍的談話內容，但形容夏寶龍態度誠懇，又指會議廳見證過香港最黑暗和光明的一面，指今屆議員都齊心為市民工作，會議廳亦見證議員在國徽和區徽下莊嚴宣誓，履行職責。梁指，如果沒有《港區國安法》和「愛國者治港」，相信沒有特首會有膽量安排今次交流活動。

葉劉淑儀：歷史性交流 撥亂反正里程碑

有五名議員有機會與夏寶龍交流，其中行會成員兼立法會議員葉劉淑儀指，今日是歷史性交流，讓她感受深刻。她指香港是中國一部分，為何過去立法會與中央官員交流會有困難？今次會面是撥亂反正的里程碑，她擁護愛國者治港和完善選舉制度，認為豐富了本港的人才庫、增多樣性。

她又指，立法會內有八名行會成員，他們在支持行政主導的同時，也會履行議員職責監督政府工作。被問及她曾公開指基於政府財政壓力，北部都會區的發展應優先於交椅洲填海，與夏寶龍昨日指兩者發展皆關乎香港未來是否有相違背時，她則回應稱：「無補充」。

其他發言議員包括同是身兼行會成員、政協常委的廖長江指，他稱向夏寶龍報告落實愛國者治港後的議會運作，建議如何提升管治及政府如何改善經濟。

李慧琼：夏寶龍一直留心立法會工作

身兼人大常的民建議議員李慧琼亦形容今日是歷史性時刻，感受到中央對香港和立法會的關懷，又引述指夏寶龍稱一直想來香港走走，旦礙於疫情未能成行。她指，夏一直留心立法會工作，鼓勵議員團結一致，做好憲制角色。

她稱向夏寶龍反映現時行政立改善，交代了新一屆立法會通過不少重要法例，包括過去曾遭反對派拉布的版權修訂條例。

工務小組主席經民聯的盧偉國指，向夏寶龍反映了政府正加快開拓土地，議會如何配合。他稱，眾所周知，昔日遭攬炒派干擾令工務工程撥款受影響，市民是最大受害者。落實愛國者治港後，財會通過近一千億工程，全部屬民生工程，相信議會同事會積極務實去審批撥款。工聯會議員黃國則稱向夏寶龍反映打工仔聲音。

選委會界議員吳傑莊表示，今次有中央官員親身到立法會與議員交流，屬破天荒的安排，感受到中央對香港的關懷。他又指，社會仍需警惕國家安全風險，穩定環境來之不易，立法行政機關需共同努力建設香港。

議員進場禁携手機 有咳嗽等徵狀不能出席

夏寶龍與議員會面全程閉門進行，據悉議員進場時不可帶手提電話、進食時間以外要戴口罩及避免握手；議員又被要求須於前一日及當日取得快測陰性結果，如這三日內有咳嗽、發熱等病徵，不得參與活動。