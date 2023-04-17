夏寶龍考察香港｜今早到達政府總部與商會會面　料稍後訪港交所

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍本月13日（上周四）起來港考察，行程今天（17日）踏入第五天。他上午先前往政府總部，與本地和外國商會代表會面，稍後會到訪港交所。



特首李家超、特首辦主任葉文娟，以及商務及經濟發展局局長丘應樺於政府總部西翼迎候。夏寶龍車隊於上午9時正抵達，他與中聯辦主任鄭雁雄下車後，眾人陪同下進入政府總部。