夏寶龍考察香港｜今早到達政府總部與商會會面 稍後訪港交所
撰文：陳葆琳
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中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍本月13日（上周四）起來港考察，行程今天（17日）踏入第五天。他上午先前往政府總部，與本地和外國商會代表會面，稍後會到訪港交所。
特首李家超、特首辦主任葉文娟，以及商務及經濟發展局局長丘應樺於政府總部西翼迎候。夏寶龍車隊於上午9時正抵達，他與中聯辦主任鄭雁雄下車後，眾人陪同下進入政府總部。
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