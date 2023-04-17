夏寶龍考察香港｜午後到訪科學園　親自操作手術機械人讚口不絕

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍訪港行程來到第五天，今日（17日）上午先後前往政府總部及香港交易所，分別與本港商會代表、交易所行政總裁會面與金融管理局午膳後，約於下午3時到訪科學園，創新及科技局局長孫東及科學園主席查毅超等人，在園內的第三期機械人技術促進中心迎候，眾人參觀逾1小時後離開。



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孫東、創新科技及工業局副局長張曼莉、查毅超、中文大學校長段崇智、香港浸會大學校長衛炳江、教育大學校長張仁良等，在下午2時許陸續到達。夏寶龍在中環與財金界人士吃過午飯後，大約1時40分出發前往科學園，並到達多個地點考察。

孫東在夏寶龍視察後會見傳媒表示，夏寶龍今次訪問科學園，體現了國家對香港發展創科的支持及從事創科工作的親切慰問。他說，夏寶龍的訪問分為四部份，首先訪問了香港應用科技研究院，聽取了該院應用科技方面的工作介紹。其後夏寶龍造訪了「InnoHK」主要研究達芬奇手術機械人的實驗室，聽取匯報之餘，親自操作了機械人。孫東指夏寶龍操作過機械人之後「讚不絕口」，指夏之前在浙江擔任省委書記時，曾指示購買達芬奇手術機械人，對機械人異常深刻，當夏知道香港自己亦能研發出水平非常相近、但價格非常便宜的機械人時，十分興奮。

與科技界交流 夏：如有需要會在國家層面助港解決問題

另外，夏寶龍聽取了孫東就創新科技發展的工作匯報，主要涉及新一屆政府創新科技工作的開展情況。最後，夏寶龍與本港科技界代表進行交流和座談，席上大學教授、科技研究上的領袖、專家學者發表了意見。夏要求將相關意見作出整理，並指相關意見十分珍貴，會向港澳辦反映，有需要的話，會在國家層面幫助香港解決問題。

夏指香港在資金方面作出巨大貢獻 冀技術結合有貢獻

夏寶龍特別指出，香港科技發展在短時間內取得好開局，他備受鼓舞。夏說，香港對於國家的改革開放作出了巨大貢獻，尤其是在資金方面，因為香港可以未來為國家繼續作出更大的貢獻，如技術的結合。

孫東又引述夏寶龍指，加速香港建立國際創新科技中心，相信香港一定會在不久的將來，建立成功的國際創新科技中心。孫東認為，香港需要增強自身的創新科技實力，需要有強大的科技平台、網絡平台，建立強大的科技人才隊伍，才能夠在國際平台上增加話語權，許多問題自然迎刃而解。

夏寶龍和李家超約在下午4時45分離開科學園前往科技大學，教育局局長蔡若蓮在同一時間到達科大，5時過後與科大校長葉玉如迎接夏寶龍進入校園。夏寶龍率先與科大高層會談，其後分別到訪科大空氣力學和聲學實驗中心，及先進顯示與光電子技術國家重點實驗室。