許正宇繼續訪問倫敦　推廣香港金融服務領域機遇

財經事務及庫務局局長許正宇周二（4月18日）繼續訪問英國倫敦，與相關持份者分享香港在金融服務領域給英國帶來的機遇，並與英國高級官員會面。



許正宇在香港工商協會的午餐會上致辭。香港工商協會在英國擔當促進香港特別行政區和英國之間由來已久商業貿易關係的主要角色。該協會有超過80個企業成員，包括環球銀行、國際企業和英中貿易協會。

他把香港的機遇歸納為五個主要方面，即位處亞洲的中心、商業活動如常、聯通內地市場、金融服務數字化以及重視環境、社會及管治（ESG）。他並表示香港可以在金融服務領域與英國促進更緊密的合作。他說：「作為全球兩個最重要的金融中心，香港和倫敦有很多共同合作，攜手發展的機會。」

許正宇也向英國獨立智庫「亞洲之家」詳細介紹香港的綠色和可持續金融發展。他說，為了實現在2035年前減少碳排放50%，並在2050年前實現碳中和的目標，香港政府一直透過多管齊下的策略與金融監管機構和業界協同合作。

他補充說：「香港其實已經是一個非常活躍的市場，在香港發行的綠色和可持續債務（包括債券和貸款）總額在2022年達805億美元，較2021年增加了超過40%。截至去年年底，有177個ESG基金獲香港的監管機構授權，資產管理規模達1,420億美元。」

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許正宇同日會見了商業及貿易部國務大臣莊敦文勳爵、外交、聯邦及發展事務國務大臣（印太地區）卓雅敏，以及和財政部經濟秘書紀安俊。在各個雙邊會議中，雙方就共同關注的事項交換意見。此外，許正宇亦禮節性拜會中國駐英國大使鄭澤光。

在4月18日結束在英國倫敦的訪問後，許正宇將離開英國，並由20日起參與財政司司長在北京的部份訪問行程。許正宇將於21日返港。