立法會辯輸入外勞　工聯會強調好工實有人做　商界：缺人毋須爭辯

立法會今日（20日）續會，討論「加快輸入人力，補充本港勞動力」的議員議案，提出議案的批發及零售界立法會議員邵家輝指，香港歷經「黑暴」及3年疫情後，社會已經復常，但行業仍未能聘請足夠人手，覺得很奇怪。他指出人口老化及移民都是其中原因，本港有21.3%人口都超過65歲。他直言不輸入外勞部份行業很難繼續營運，促效法鄰近地區，每日用大巴接送外勞往返，認為此舉可避免刺激本地住宅租金。



邵家輝。（資料圖片/歐嘉樂攝）

預料未來勞工人手短缺達12萬人

勞工及福利局局長孫玉菡稱，隨社會復常，多行業面對勞動力短缺情況。他指人口老化，上一輪人力資源推算中，會在2020年到2022年期間到達峰值，然後出現長期下降趨勢。他續稱，教育水平低的人力供應會明顯減少，預料2017年到2027年，將會有15萬高中教育水平及30萬名初中教育程度以下人士退休，2027年中低學歷人力短缺達到12萬人。

孫表示政府努力培訓本地人才，目前再培訓局提供超過700項培訓，培訓額每年超過10萬，長遠而言要本地勞工升級轉型。他指政府保障本地工人優先就業的前提下，允許適度、有規範輸入勞工，政府不同計劃讓僱主申請輸入勞工，需維持香港競爭力及發展需要。

孫玉菡。（歐嘉樂攝）

議員指人手不足 促限時、限額輸入外勞

科技創新界立法會議員邱達根指，政府推出的「高才通」是高端人才為主，但創科界亦難以聘請員工，希望政府推出數碼工作簽證，讓員工在內地工作及居住，但短期內可到香港工作，一段時間後允許申請為香港居民。同時希望擴大大灣區資歷互認範圍，包括新型創科的領域，認為對海外人才回流香港都有正面影響。

民建聯立法會議員顏汶羽稱，去年只有5,000多名外勞來港，但申請時間仍長達5個月，希望簡化程序，縮短審批時間，但表示輸入外勞亦要優先保障本地勞工。

工聯會促釋放本地勞動力 黃國：「好工一定有人做」

工聯會勞工界立法會議員梁子穎稱，相信人力資源足夠，只是未有進入勞工市場，應該加人工、改善福利。他指現時公屋入息限額低，香港很多編排公屋人士，需要處於低薪水平，專職、散工可以控制入息，避免失去申請公屋資格。

工聯會理事長、選委界立法會議員黃國指出，香港勞動人口參與率在「亞洲四小龍墊底」，認為充份發掘勞動力就可以增加勞動人手。他指有商界反映搶人、留人，增加20%到30%工資都難以聘請人手，但他直言「好工一定有人做」，增加薪金但同時增加工作量不能吸引人，反指合理工作強度、安全工作環境才是基本要求。他亦表明反對議案。

有指申請公屋故寧願做散工 易志明：不能反映真實狀況

自由黨航運交通界立法會議員易志明指，有人指商界有人「出口術」，渲染本地勞工短缺問題，壓縮經營成本，做法「殺雞取卵」僅顧眼前利益。他認為人力資源短缺不只是商界提出，是路人皆見、毋須爭辯。

對於有人指勞動人口參與率低，「加人工就請到人」，亦有人有一批符合公屋申請資格的打工仔，寧願做散工不做長工，易志明均表示數字不能反映真實狀況。至於有人指出年輕人約15至29歲失業率高，是工資低、不吸引，他反問為何30歲之後又回到正常失業率水平，直言提出觀點的人並沒有思考整體原因。

他表示人口老化、勞動人口減少是不爭事實，政府加速經濟復甦，推出「你好香港」、「開心香港」，但人手不足只會適得其反、影響國際形象。

他指出業界有員工老化趨勢，綠色專線小巴司機八成已經60歲或以上，船員更有人是70至80歲，原因是青黃不接，退休年齡不斷延後，過幾年該批人員退休後必定對社會造成影響。他又稱聘請外勞不會省錢，發工資亦要提供住宿，輸入外勞僅是權宜之計。

易志明。（資料圖片/夏家朗攝）

龍漢標指建造業培訓青年需時 遠水難救近火

經民聯立法會地產及建造界議員龍漢標在Facebook撰文，指人手短缺會令工人被迫長期加班，工作過勞會令意外風險上升，而工程質量和施工進度亦會受到影響，項目或會延誤和超支，影響承建商。而勞工短缺更影響基建房屋進度，會令整個社會蒙受損失。

他認為，輸入勞工不是要取代本地勞工，而是補充人手不足，做法要有針對性。龍漢標說，「補充勞工計劃」在2017至2022年有超過4,600人次的申請，但最終只有1,500人次獲批，認為是杯水車薪，認為要精簡輸入勞工的程序。

至於吸納失業青年加入，他說建造業要大量熟練工人，不少工種需要專業培訓和通過工藝測試，所以剛入行的青年只能註冊為普通工人，未能即時註冊為熟練或半熟練工人，無法短期內解決問題。

龍漢標。（資料圖片）

選委界立法會議員周文港稱議案具爭議性，但都要務實理性展開工作，香港吸納人才速度下降，加劇行業人才短缺、錯配情況。他指出內地訪港旅客大幅上升，本應是旅遊業大展拳腳的機會，但香港相關行業人手不足。他促請政府與業界及商會溝通，制定短缺勞工清單，如本地未能解決問題才輸入外勞，並需限時、限額。

自由黨立法會議員李鎮強稱，街坊反映酒樓都出現人手不足，商店到處貼出招聘廣告都未能補充人手，舉例指早前會計界招聘會有數百人參加，但最後成功招聘只有約10個。他指「羊毛出自羊身上」，人手不足，最後仍是轉嫁給市民，同時會減慢疫後復甦進度。他指要利用大灣區優勢，限時、限額招聘人手。