鄧炳強率6律紀部隊首長明起訪京粵四天　孫玉菡同日訪大灣區

特區政府官員繼續有內地考察行程。其中保安局局長鄧炳強明日（24日）離港，率六支紀律部隊首長前赴北京、廣州和深圳進行為期四日的訪問，將拜訪港澳辦及與公安相關的部門；勞工及福利局局長孫玉菡同日則率領香港社福界考察團，前往深圳、廣州和中山訪問三日，參觀安老及康復服務設施。



▼ 2019年12月7日 時任警務處處長鄧炳強在北京觀看升旗禮▼



鄧炳強拜訪中共中央政法委員會

政府宣布，鄧炳強明日展開的訪問，將與警務處、入境事務處、海關、懲教署、消防處和政府飛行服務隊的首長同行。



在北京期間，會拜訪中共中央政法委員會、國務院港澳事務辦公室、公安部、交通運輸部、應急管理部、司法部和海關總署；他周三（26日）晚上轉往廣州，翌日拜訪廣東省公安廳和深圳市公安局，翌日（27日）晚上經陸路返港。鄧炳強外訪期間，保安局副局長卓孝業署任保安局局長。

孫玉菡參觀安老及康復服務設施

此外，勞工及福利局局長孫玉菡明日上午率領香港社福界考察團，前往深圳、廣州和中山三個粵港澳大灣區城市訪問三日，參觀安老及康復服務設施，並與相關單位交換意見。

考察團由香港社福界心連心大行動、社團組織、非政府機構及香港社會服務聯會等主管及高層代表組成。勞工及福利局、安老事務委員會、康復諮詢委員會及社會福利署代表亦會隨行。孫玉菡一行將出席由廣東省民政廳主持的大灣區交流座談會。此外，考察團會參觀社區及院舍照顧服務單位，並了解深圳前海以至大灣區建設最新發展。

孫玉菡將於本周三（26日）下午返港。他離港期間，勞工及福利局副局長何啟明將署任勞工及福利局局長。