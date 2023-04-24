區議會｜關煒曦倡引入不同背景者　以專長和地區脈絡提升基層治理

區議會預期在今年之內舉行選舉，而政府正研究新一屆議會的組成變化，政界有傳會引入間接選舉及委任制度，而直選議席亦將大為減少。此外，區議會將更強調地區諮詢功能。



有地區人士認為，以不同機制引入不同人士成為區議員，有利於協助和推動政府在地區層面的工作，提升社區基層的治理水平。



建議增強提供服務和跟進地區事務的功能

油尖旺區撲滅罪行委員會委員關煒曦稱，2019年社會事件後，區議會原本的地區諮詢功能將近癱瘓，至今都不能發揮出應有的地區諮詢作用。地區民生實務得不到妥善跟進，路磚毀爛、道路衛生都無人及時跟進，在抗疫期間區議會也完全發揮不了政府和社區市民之間的橋樑功能，抗疫支援表現遠遜眾多愛國愛港團體。

他認為，在完善選舉制度後，區議會改革必須落實「愛國者治港」原則，確保區議會可以順利運作，同時也要確立其地區諮詢角色，增強提供服務和跟進地區事務的功能。

地區人士可擔當政府和市民溝通橋樑

對於區議會的組成，關煒曦表示應該破除以直選為唯一途徑的思維，注重吸納不同專業背景和地區服務資歷人士，以豐富區議員的組成。他認為，這些人士可利用自身優勢專長，例如專業背景、地區脈絡和地區服務資歷等，做到協助和推動政府在地區層面的治理工作，充份發揮政府和市民之間溝通橋樑的角色，一同協助政府提升在社區基層治理的水平。

他期望，上述人士加入後，區議會可成為市民可依靠，政府可信賴的地區諮詢平台。