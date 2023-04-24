陳淑莊佔中案罪成判囚緩刑　大律師公會紀律聆訊小組決定作出譴責

前立法會議員、大律師陳淑莊，於2014年佔領運動期間，涉及的「煽惑公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成，遭判8個月監禁，緩刑兩年。

大律師公會今（24日）向會員發出通告，指大律師紀律審裁組裁定其行為或致大律師職業名聲受損，已下令譴責陳淑莊，陳已向大律師公會支付14萬元訟費。陳淑莊近年已淡出政界，去年有報道指她已移居台灣。



陳淑莊於2014年佔領運動期間，涉及的「煽惑公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成，遭判8個月監禁，緩刑兩年。(資料圖片)

陳淑莊已向大律師公會支付14萬元訟費

申請人為香港大律師公會，答辯人為陳淑莊。大律師公會通告表示，大律師紀律審裁組召集人去年8月9日接獲投訴，指陳淑莊於2014年9月27日至28日，在金鐘添美道涉及的煽惑他人犯公眾妨擾罪，以及一項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪，其行為或致大律師職業名聲受損。

大律師公會通告又指，陳淑莊隨後於2019年6月10日被裁定罪成，遭判8個月監禁，緩刑兩年。2021年4月30日，其定罪及判刑上訴遭駁回。



該通告表示，陳淑莊承認相關投訴詳情，大律師紀律審裁組遂於今年3月31日下令譴責陳淑莊，並將個案詳情抄送司法界、律政司等，同時刊登在公會網站，維持3個月。她期間可根據《法律執業者條例》(第159章)第37B(1)條作出上訴。通告提到，陳淑莊在提出上訴期限屆滿後28天向大律師公會支付14萬元訟費。

審裁組：陳知道或相信演說會影響群眾參與佔領行動

審裁組認為，雖然陳淑莊於佔領運動期間，無在發言時表明其大律師身份，但眾所周知她在泛民政黨中發揮關鍵角色，並曾代表法律界行事。另外，陳作為時任立法會議員和大律師，知道或相信群眾會因其演說受影響參與佔領行動，卻無作警告，目的為癱瘓交通和對公眾地方構成阻礙。

審裁組並接納資深大律師彭耀鴻替陳作出的求情，指陳犯案與其大律師操守無關，亦不涉違反誠信。審裁組亦相信陳對雙普選有真誠抱負，其動機並非出於利益考量，最終集會大致和平，她由始至終亦無意讓群眾捲入暴力。審裁組又指，陳在接獲投訴最早階段向會方承認責任，日後重犯機會十分低。

根據現行制度，大律師倘干犯刑事罪行並被判罪成，大律師公會將按《法律執業者條例》規定作出跟進，包括研究是否需交由大律師紀律審裁組展開聆訊，並由小組決定是否作出處分，包括譴責、罰款、暫時吊銷牌照，甚至永久除牌。

陳淑莊兩煽惑公眾妨擾罪判囚8個月 緩刑2年

陳淑莊是「佔中九子」之一，她與其餘人士被控於2014年9月27日至28日，分別被控「煽惑公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪，陳淑莊期間發現左腦有腫瘤，法官准許其保釋及押後判刑，最終被判囚8個月，緩刑2年。陳淑莊近年已淡出政界，去年有報道指她已移居台灣。