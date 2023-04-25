地區行政檢討｜陳國基：特首列3大原則　杜絕反對派利用區會亂港

政務司司長陳國基在社交網站發文，指行政長官李家超今早(25日）說明了地區行政檢討的大原則和方向，期望大家未來在討論區議會改革方案時，不應偏離這些根本性原則。他強調，改革是為了杜絕反對派利用區議會成為反中亂港的基地，將區議會回歸做好「為社區服務」的宗旨。



政務司司長陳國基指區議會改革是為了撥亂反正（資料圖片/文睿攝）

陳國基指，在制訂地區行政檢討方案時，會堅守行政長官提及的「國家安全放在首位」、「全面落實愛國者治港」、「充分體現行政主導」三個原則，讓社會不同界別、有志服務社區人士循多渠道進入區議會的架構。

陳國基：反對派主導區議會 背離為社區服務宗旨

他指，2019年「黑暴」期間，反對派在社會肆意挑動社會對立，煽動市民對特區政府的憎恨情緒，嚴重阻撓政府依法施政；指反對派更藉當時的政治氣氛，利用區議會相對單一的產生辦法，在區議會選舉中奪取17個區議會的控制權。反對派主導下，第六屆區議會以政治掛帥，背離了區議會一直以來「為社區服務」的宗旨，但凡有利民生的地區建設和事務，都被肆意歪曲、放大為政治問題。

他續指，當時部分區議員更漠視《香港國安法》，將區議會變成鼓吹「黑暴」、「港獨」主張的平台，公然爭奪特區政府的控制權，與《基本法》和《區議會條例》中列明區議會的職能相距甚遠，這些亂象叢生的情況，至今仍然歷歷在目。

因此，他深信大家和他一樣，不想再經歷多一次2019年的慘痛歷史，因此要撥亂反正、正本清源，從根本著手，完善地區的治理架構，提高地區的治理能力和效能，做好區議會改革，杜絕反對派利用區議會成為反中亂港的基地，將區議會回歸至《基本法》中「非政權性的區域組織」的初心，做好「為社區服務」的宗旨。

他呼籲社會支持稍後公布的改革方案，讓區議會重新成為掌握地區脈搏、凝聚地區民心、增進民生福祉的平台，為市民謀求更大的幸福感和滿足感。