拆局｜李家超為區會改革派「定心丸」　行會或「加班」審議

行政長官李家超在今日(25日）早上的行政會議前，主動講到地區行政檢討，但據了解，今早的行會於短時間內已結束，議程不包括涵蓋區議會選舉改革的地區行政檢討方案。消息人士指檢討工作誠如特首所指進入最後階段，特首的發言是派「定心丸」，預期方案可於極短期內提交行會，不排除行會需「加班」召開特別會議審議，以便盡早公布。



李家超今日在行政會議舉行前會見記者時，主動談及地區行政檢討，並表明是次檢討必須堅持三個原則，分別為國家安全放在首位，貫徹「一國兩制」方針，確保憲制及《基本法》的要求有效落實，包括根據《基本法》第97條的規定「成立非政權性區域諮詢組織」；全面落實「愛國者治港」原則；充份體現行政主導，政府必須抓緊地區治理工作，培養強而有力的地區服務隊伍。檢討包括檢視區議會職能和組成，要使區議會「去政治化」，回復《基本法》下應有定位。

現屆區議會有452個直選議席及27個當然議席，合計有479個議席。李家超首度公開表明，會保留區議會，新一屆區議會議席數目與現屆相若，及區議員的薪酬不變。消息人士指，以上三點的表態，掃清了一些之前要廢除區議會、因應職能改變導致區議會議席銳減、及區議員可能因「職能改變」而要減薪等傳言，今次特首一錘定音，至少讓要部署參選的政黨和團體稍為安心。

不過，無可避免的是議席的產生方法必有大變。據悉，當局擬把選區改以分區委員會分區劃分，現時452個選區將大幅降至71個，每區有兩席，議席大降至142席，佔整體議席不足三分之一；並擬棄用單議席單票制，改用雙議席單票制，料有助建制派候選人至少在各區穩奪一席。餘下超過三分之二的議席，則透間選和政府委任產生，預火卜木十兩者比例相約。

政府內部理解今之區會選舉制度改變，必然影響各大政黨的部署，加上若要按原定時間表在今年11月進行區議會換屆選舉，如今已是4月底，方案尚未出台，無論選舉部署或政府的相應籌備工作，的確時間極度緊迫。

以2019年11月的區議會選舉為例，選管會於2018年7月已就選區劃界臨時建議進行為期一個月公眾諮詢，之後再制定正式選區劃界建議。

因此，政府力爭於日內把已與中央溝通的最終方案提交行政會議審議，而行會亦已準備隨時「加班」召開特別會議配合，以期能盡早公布方案。