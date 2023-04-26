地區行政檢討｜ 周賢明：要放下委任制　柯創盛：創「優質民主」

地區行政檢討進入尾聲，特首李家超昨日（25日）透露區議會將保留一定直選議席，引起社會討論。無政治聯繫的西貢區議會主席周賢明今日（26日）稱，直選議席數量確非衡量區議會認受性唯一標準，但強調是重要標準，直言：「委任制？喺香港呢個國際大都會應該要低。」



不過，民建聯的觀塘區議會主席柯創盛認為，若區議會的組成方式增加非直選的方式，可令區議會成為「優質民主」。



李家超昨日（25日）提到，區議會有保留的必要，但職能和組成要「去政治化」，又透露來屆區議會議席與現屆相約，但將由多種方式組成，但保留一定的直選議席。

周賢明表示，現時制度下，區議會的國家安全系數很高，參選人要經資格審查，當選後要宣誓等，認為從國家安全角度看，不是直選議席多就有問題。

周賢明：憂獨立人士服務社區機會減

他認同，直選議席非衡量區議會認受性唯一標準，但強調是重要標準。他又指，當直選議席減少，意味每位直選議員服務的區域擴大，似乎更有利大政黨參與區議會選舉，獨立人士參加地區服務的機會減少，呼籲政府要尊重選民決定，又直言：「委任制？喺香港呢個國際大都會應該要擺抵。」

不過，柯創盛則認為李家超提出的改革方向，反映當局非常重視提升地區治理能力。柯創盛強調，民選議員的多寡與議會認受性無直接關係，更重要的是區議會達到均衡參與。

柯創盛：委任議員不會忽略地區聲音

至於委任議員會否相對較難體察民情時，柯創盛表明不認同，他指委任議會亦會走進社區，開設地區辦事處，透過專業身份為市民服務：「例如委任律師，可以為基層市民提供法律意見」，坦言不擔心委任議員會忽略地區聲音，更認為這才是「優質民主」。

柯創盛相信，區議會改革有助吸納更多愛國愛港的有志之士進入議會，達至落實愛國者治港，防止區議會成為外部勢力顛覆國家的平台。