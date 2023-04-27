政圈有人諷區議會：醫返都晒藥費　政府接觸地區人士了解保留價值

特首李家超日前表示，地區行政檢討進入尾聲，外界關注他為何會借記者會公開強調區議會「仍然值得保留」，這是否意味區議會的去留曾在政圈中爭論一番？據《香港01》了解，政圈人士對區議會去留的意見不一，有人曾提議將區議會「連根拔起」，但亦有人認為「殺死」區議會反而容易招來閒言閒語。在爭論之中，政府曾主動接觸地區人士，開宗明義詢問：「區議會有無保留價值？」故相信李家超要為區議會去留爭議一錘定音。



現屆區議會任期將於今年底屆滿，外界一直關注區議會去留，及揣測來屆組成方式。特首李家超於本周二（25日）出席行政會議前會見傳媒，主動提到地區行政檢討進入尾聲，特別強調：「區議會作為地區行政及諮詢的重要部份，我認為仍然值得保留」，又透露區議會將以多種方式組成，同時保留一定直選議席。區議會方案終於稍有眉目，不再是霧裡看花，惟李家超為何會開宗明義為區議會去留定乾坤？

區議會去留成熱門爭議

據《香港01》了解，自政府表示會檢討地區行政後，區議會的去留成為政圈內的熱門話題。有資深政壇人士向筆者透露，有部份人士認為區議會自2019年起「中晒毒」，早已回天乏術，形容「醫返都晒藥費」，建議政府將區議會連根拔起。不過大部份愛國陣營人士認為此非上策，擔心當局倘直接「殺死」區議會，反而招來更多閒言閒語。

加上，有不少政圈人士認為，可視完善選舉制度下的立法會為來屆區議會的模板，指除了可保留一定的民選議席，回應社會需求外，同時能在制度篩選下，確保所有代議士均是愛國者，令議會運作順暢，達至良政善治。

4月25日，李家超在行政會議前見記者，主動提到區議員組成方案快將公布。（資料圖片/張浩維攝）

地區人士：政府曾主動接觸了解價值

政圈意見各有不一，據了解政府曾主動接觸地區人士了解想法。有地區人士透露，早於方案檢討之初，政府曾詢問資深地區人士及組織意見，包括區議會有無保留價值、如何確保區議會能「去政治化」等。

李家超透露，區議會將由多種方式組成，當中保留一定的直選議席，這似乎與外界一直流傳來屆區議會以直選、間選以及委任方式組成互相呼應。該名資深政界人士又指，區議會以多種方式組成是為了「迫人轉型」，「以往民主派地區人士捉緊一兩個熱門政治議題，就可以在區議會中勝出，惟最終不太重視民生議題」，而相信改革後所產生的區議員，不論是委任、間選、抑或直選也更易被政府監管，以確保達到區議會原來的職責，即「非政權性地區諮詢組織」。地區人士則認為，政府要在制度上堵絕「心存雜念」之士。

據了解，政府將於5月初公布最終區議會方案。