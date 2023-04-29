謝展寰稱比亞迪會就香港斜坡多環境作調較　有助推動的士電動化

特首李家超早前率官員及立法會議員到大灣區考察，隨團的環境及生態局局長謝展寰今日（29日）發表網誌稱成果豐碩，港府會繼續投放資源推動電動交通工具，表示要追上其他大灣區城市。



4月21日，李家超率領官員及立法會議員到大灣區4個城市考察，出發前在政府總部合照。（歐嘉樂攝）

比亞迪正就香港特殊環境為電動的士作出調較

港府計劃在2027年前引入3,000部電動的士，謝展寰稱本港現有2輛比亞迪電動的士正在試驗，惟本港地理環境山多斜坡多，電動的士的爬坡能力略為遜色，與其在內地的表現有差距。不過早前在深圳參觀國內龍頭電動車生產商比亞迪，大家就此問題商討，比亞迪稱會顧及本地的特殊環境對電動的士作出調較，謝認為有助香港推動的士電動化。

▼大灣區考察團參觀比亞迪▼



新能源運輸方面，謝展寰稱去年已有超過一半的新登記私家車為電動車，未來會繼續投放資源推動使用不同電動交通工具；同時會繼續擴展充電網絡，配合電動車的增長。他表示，政府已在新能源運輸基金預留2億元，今年開展氫燃料電池雙層巴士及重型車輛的試驗，表示在新能源運輸工具的發展上亦要追趕其他大灣區城市。

當局指會加裝充電設施（梁鵬威攝）

香港環境令設施不能建於地下 但會借鑒內地善用土地概念

現屆政府提出「發展與保育並存」的概念，謝展寰稱建議在北部都會區收回后海灣具保育價值的私人魚塘及濕地，連同相鄰的政府土地，構建濕地保育公園系統，成為香港的「後花園」。他表示到訪東莞時，華陽湖國家濕地公園以往是工業重地、受工業污水嚴重污染的地方，但生態保護修復成為國家公園，印證北部都會區的保育與發展並存概念是切實可行。

▼大灣區考察團早前參觀華陽湖國家濕地公園▼



對於參觀廣州瀝滘的淨水廠，謝展寰表示其綠色生態環保理念令人印象深刻，但香港的高密度和沿岸發展令很多設施不能建在地下，特區渠務署在新建的污水廠亦有沿用美化設施，善用土地資源的概念。

▼大灣區考察團早前參觀廣州瀝滘淨水廠▼

