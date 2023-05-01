五一遊行｜放棄婦女節遊行　女工會今到政府請願促加強保障

原定於3月5日舉行婦女節遊行，但最終決定取消的香港婦女勞工協會（女工會）今日（1日）到政總門外請願。工會總幹事胡美蓮指，港府推動「開心香港」，反問：「喺度返工嘅人，幾時會開心？」她們促請政府重視在職貧窮問題及立法保障零散工。



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胡美蓮又指早前通知警方及當局將於今日（1日）請願，惟對方態度冷淡：「就連有冇人收信都唔知！咁忙？有幾多個酒會？你（政府官員）係邊到飲緊酒？你想香港開心，可唔可以睇下基層？」

她續指，本港在職貧窮人口疫情前已超過80萬人，如今社會復常，但勞工市場更加極兩極化，包括打工仔處境變差，經常性要加班及零散工湧現等。

女工會促請，政府正視在職貧窮問題、修訂法例保障零散工、立法規管長工時，及設在家津貼等。

被問到「五一」勞動節未能如疫情前舉行遊行爭取勞工權益，未來會否改變發聲形式？胡美蓮表示，工會願意使用任何方式的發聲方法，會與不同勞工商討。

3月5日，警方於灣仔一帶高調巡邏



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香港婦女勞工協會（女工會）原訂於3月5日星期日的三八婦女節前夕，在灣仔舉行爭取婦女權益遊行，並獲警方發出不反對通知書，但在遊行前一晚在Facebook突然宣布「遺憾決定取消」遊行。女工會於婦女節當日交代細節，指行動原獲警方不反對通知書，及後警方多次約見，女工會竭力落實行動而作出修訂建議，但結果都不能如願舉行。女工會當時指，支持該會的團體和市民都遭到壓力及警告。

而保安局局長鄧炳強則曾多次以女工會遊行為例，指基於有人於網上號召要騎劫遊行，顯示有亂港勢力仍死心不息，必須嚴防。