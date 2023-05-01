躁父挾持子女｜或48小時內獲釋　江玉歡急籲社署協助三母子遷離

一名居於順利邨的中年男子昨日（4月30日）疑持雙刀挾持女兒，更聲稱要斬她及17歲長子。警員破門入屋救出二人，並以涉嫌刑事恐嚇及藏有攻擊性武器拘捕他們的49歲姓伍父親。據疑犯妻子說，伍患有精神病兼沾染賭癮 近年無社工跟進。



伍父若沒有被檢控扣留，會於48小時內獲釋。立法會選委界議員江玉歡認為社會福利署必須緊急主動介入，協助一對子女及其母親遷離原居所；若以禁制令禁止他獲釋接觸家人，擔心做法會引來反效果，進一步刺激其情緒。



曾任教師的民建聯立法會議員郭玲麗認為，悲劇源於社工跟進不足，呼籲政府在地區設心理輔導中心。



疑犯雙刀挾持女兒 兒子稱逃入廁所才保命

被捕的姓伍男子周日中午持雙刀挾持11歲女兒，警員破門入屋救出女童，並以涉嫌「刑事恐嚇」及「藏有攻擊性武器」，將他拘捕。女童17歲胞兄當時也在屋內，幸他及時逃進廁所避過一劫，其母事後引述兒子稱「如果廁所無門，可能我已經死咗喇！」

立法會議員江玉歡認為社署要立即跟進該個案，協助一對子女及其母親遷離原居所。（資料圖片/梁鵬威攝）

禁制令未必可取 江玉歡擔心再刺激疑犯情緒

政府如何即時杜絕重悲劇發生？由法庭頒布禁制令，禁止涉案男子再見家人，同時強制他遷離原居所是否可取的做法？江玉歡指，雖然法庭可按案件嚴重程度而頒布禁制令，但擔心強行要求男子遷離順利邨住所，反而會對他的情緒造成二次傷害，「可能會好大反應，仲危險！」她補充說：「你唔可以因為人地有情緒病就唔畀佢返自己屋企。」

促安排三母子搬到疑犯不知地方

她認為社署要立即跟進該個案，協助一對子女及其母親遷離原居所，「喺一個新嘅、安全嘅地方，喺（涉案男子）佢唔知佢哋（子女及母親）住邊嘅地方，反而仲安全，如果唔係個男人突然返返原本個屋企搵佢哋點算？」

郭玲麗促請政府加強地區心理輔導服務，令求助人有機會與專業人士或社工進行面對面的心理諮詢或治療。（資料圖片/歐嘉樂攝）

郭玲麗指社工處於被動 促加強地區心理輔導服務

涉事四口之家的母親接受訪問時表示，長子自3歲起便開始被丈夫打罵，對長子造很大的陰影，又指涉事男子近年沒有社工跟進。郭玲麗坦言，處理成年人情緒問題個案時，社工偏向被動，要成年人主動求助或被舉報，才會有社工界入及提供心理輔導服務，加上倘社工數次未能順利聯絡求助者，相關個案便會因人手不足而不了了之。

郭玲麗促請政府加強地區心理輔導服務，令求助人有機會與專業人士或社工進行面對面的心理諮詢或治療。她又強調，心理輔導服務對病患者家人同樣重要，讓他們及早知道如何照顧患者。