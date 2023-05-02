直播｜區議會改革　直選、委任、地區委員會互選產生　參選須審查

新一屆區議會組成方案今日（2日）出爐，政府下午召開記者會交代詳情，特首李家超、政務司司長陳國基、律政司司長林定國、政制及內地事務局局長曾國衞，以及民政及青年事務局局長麥美娟出席。



來屆區議會將分別直選、委任以及三個地區委員會互選，直選席位有88席，比例大降至約兩成。參選者提名門檻將會增加，除了當區市民提名，亦要得到地區委員會委員的提名，並且必須通過資格審查，以符合「愛國者治港」原則。



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政府今日（2日）公布完善地區治理建議方案。特首李家超指，第六屆區議會2020年開始，大量區議員作出違反區議會行為，有區議員鼓吹港獨、助長黑暴、阻止特區政府施政製造對立、漠視民生、損害市民福祉、破壞香港利益。

他指有人不願意宣誓辭職甚至被DQ，有300多名議員離任，479名議員只有146名在任。他認為不能接受，要撥亂反正，完善地區治理方案有三個原則。第一，國安必須放在首位，第二要貫徹愛國者原則，第三體驗行政主導。

方案主要兩部分，包括優化職能及改組成，讓其回到諮詢目的。第二是完善機構，增強效能。

委任、地區委員會、直選比例4：4：2 另27名當然議員

李家超提出「完善地區治理建議方案」六大重點：

1.區議會組成：第七屆區議會議員總數為470名，委任、地區委員會、直選比例約為4：4：2，委任議員有179席，地區委員會有176席，直選則有88席，另加27名當然議員。

2.引入資格審查制度，任何渠道參選都需要透過機制確認。

3.區議會主席由18區民政事務專員擔任，而區議會職能回到《基本法》97條下非政權定位。

4.區議員酬金和津貼與現時相若。

5.引入履職監察制度，嚴重問題會有合適處理。

6.強化地區治理架構，成立由政務司司長主持的地區治理領導委員會，以及由政務司副司長主持的地區治理專組。委員會負責領導地區治理整體策略、政策和措施。而專組則是統籌和指揮各政策局和部門地區工作。

李家超率領官員宣布新一席區議會組成方案。（文睿攝）

麥美娟：市民可向不同人求助 「不焗限於直選議員」

麥美娟就區議會作出詳細介紹。麥美娟指，在區議會職能優化上，區議會必需要回到《基本法》中所指的非政權性諮詢組織，完善後會要求區議會做她諮詢、轉介服務、提供與康樂相關等服務，又指區議會要為政府凝聚民心。

她指，重塑後的區議會主席將由當區民政事務專員擔任，可委任委員會、區議員擔任委員等，統籌地區工作，可協助市民更好生活。

而組成方案方面，區議會議席將與現有議席相同，比例為4:4:2（委任、地區委員會、直選），她認為多元化的組成可令市民向不同人求助，「不焗限於直選議員」。

來屆區議會共476名議員。（.資料圖片/李澤彤攝）

「時間緊迫」政府直接畫界 全港分44個選區

曾國衞指，特首會親自委任179席議員，以用人唯才原則委任愛國愛港人士。176個地區委員會界別議席，以三會全票制選出，增強地區委員會與區議會聯繫。

直選方面，曾指由於「時間緊迫」，今次由政府直接畫界，而不是由選舉委員會負責畫界。政府將全港分為44個選區，採用雙議席單票制，過往有人指區議會選區小，現時需要爭取更多選民支持，認為可以令視野更宏觀。

地區委員會界別需要三會各3票提名，直選議員額外需要50名當區選民提名。

資格審查方面，曾指成立「區議會資格審查委員會」，政務司司長擔任主席，由2至4名官守、1至3名非官守委員組成。委員會要考慮是否擁護《基本法》及效忠特區，有必要可參考國安委意見。

曾指，18個地方行政區維持不變，但成立44個較大的選區，將原本的選區重新組合。方案會納入修訂條例予立法會審議。

政府稱由於時間緊迫，政府今次將為區議會畫界，而不是由選型管理委員會負責。（資料圖片）

加入履職監察制度 區議會主席可向民青局局長投訴議員

就區議員薪金、津貼等，麥美娟表示，政府為支持區議員進行地區工作，他們的薪金將與現時相若。她又指為令市民可在區議會中直接得益，令區議員盡責服務市民，故當局將加入履職監察制度，詳情包括當民青局局長收到區議會主席（由民政事務專員擔任）投訴後，當局會進行調查，若區議員對調查結果不滿，可向政務司司長提出上訴。她又指民青局將會制訂公開的指引。

律政司司長林定國指，特區積極進行草擬工作，修例涉及6條主體法例及14條附屬法例。涉及區議會職能、組成方法、加入委任、地區委員會界別、加入產生辦法、設立區議會資格審查、監察履職情況。

政府介紹新的地區治理架構。（馮子健攝）

陳國基：有大局觀地處理地區問題

為強化地區治理工作，陳國基表示政府將設立由政務司司長主持的「地區治理領導委員會」，會定期向特首匯報相關工作成效、審視工作成效及資源調配等提供指導性意見，預料年中將成立該委員會並召開會議。

他續指，在高層監察下，政府更會設立「地區治理專組」將由政務司副司長領導，負責處理地區老、大、難的工作，以全局觀及更宏觀的角度處理地區問題，「專組」根據「領導委員會」定下的方針策定相關政策，料今年中召開首次會議。

他指，新方案帶來多個好處，包括可令政府有效策劃及推展地區工作；由專員任主席，可更好統籌三會、區議會及關愛隊；讓愛國愛港、有志服務港之士多渠道進入區議會，令政府立體考慮問題；引入委任及間別議員，可以矯正區議員以政治及民粹議題掛帥的問題；有大局觀地處理地區問題；帶來政治局面穩定性；確保愛國者治港；履職監察機制可回應市民訴求，確保區議員盡責；強化地區政治架構等。

來屆區議會的組成方式，將分別直選、委任和地區委員會互選共三個方法產生。（資料圖片）

資格審查和履職監察下為何減少直選？ 李：考慮整體利益

被問及僅資格審查及履職監察已經可以確保愛國者進入體制，為何要減少直選，而民主成份大大減少會否未能反映地區意見？又被問及如亂象的根源是直選，為何不全部委任？

特首李家超稱按實際情況作出，考慮了區議會亂象，包括港獨、攬炒、黑暴。他指制度不是單一、是制度完善，表示決定是考慮整體利益。

他認為增加更多人才提供服務更好，某地區有設施，如有貨櫃碼頭，有運輸背景的人可以幫助；渠道多元化可以廣納不同人才，讓其進入區議會，達到最佳效果。

最終目的建設社區是「幫市民」，認為以前「行錯路」，讓港獨、助長黑暴的人進入區議會是「不爭事實」，希望大家不要忘記，現時要「行返啱」。

▼5月2日 政府公布重組區議會方案▼



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已有國安法為何大減直選議席？ 李：制度助香港遠離亂象

被問到政府多次強調2019年社運為港帶來的影響，惟在《香港國安法》下，為何政府仍需大減直選議席？李家超指，2019年的事件是香港的災難，想緊記於心，指制度可以協助香港遠離亂象。

另外，李家超指是次完善方案以社會福祉為主導，令社會上各個有志之士有更多機會加入區議會。他指，第六屆區議會的景象已證明了社會不能重回亂象。

提到區議會主席一職，他指主要為提供服務，反映為政府加強對區議會治理的宗旨，區議會會着重諮詢及為市民提供服務，而區議會成功與否是在乎議會為市民帶來了甚麼福利。

被問及地區治理方案有何積極作用，對民生發展有何變化。李家超指，落實「愛國者治港」，就不用分神處理區議會做不應該做的事，不用擔心區議會危害市民利益。

▼5月2日 政府公布重組區議會方案▼



區議會將加入履職監察制度。（資料圖片/歐嘉樂攝）

三個地區委員會分別為分區委員會、防火委員會及滅罪委員會，目前所有委員均由政府委任。是次部份區議員由三個委員會的委員以全票制互選產生，是首次循此途徑產生區議員。

過去政府主要委任區議員進入地區委員會，自從2019年泛民在區議會大勝之後，政府重新委任時就只委任建制派人士，包括大批在選舉中落敗的建制派參選人。