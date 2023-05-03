區議會改革｜麥美娟：否認削減直選議席是「懲罰市民」
撰文：馮子健
出版：更新：
政府昨日（2日）公佈完善地區治理建議方案，改革區議會組成，議席分別由委任、地區委員會互選、直選產生，比例為「4：4：2」。被問及上屆區議會選舉投票率高逾7成，如今政府卻建議削減直選是否等同「懲罰市民」？曾任多年區議員的民政及青年事務局局長麥美娟不認同說法，指選民仍然可以投票。
她重申，自己當年也是藉委任加入區議會，認為改革後的區議會日後的組成更多元化。而修例草案稍後交立法會審議，期望立法會暑期休會前通過修例，今年年底進行選舉，讓第七屆區議會可如期於明年一月一日就任。
+9
她今早（3日）在一個電台節目中，被問及過去區議會是否走錯路，她則回應稱要視乎不同情況，但區議會之前走向政治化，不是聚焦地方工作，直言的確「行錯路」，現時要回歸基本。她又稱，直選很多時只看地區利益，2019年的選舉不是靠地區政綱而是政治立場，令議題都政治化。她又稱，政府建議的改革方案是現時最好的組合，運行得好的制度應該保持。
被問及為何直選部分，規定要加入地區分區會員會、滅罪委員會和防火委員會委員提名，麥認為可以令候選人積極爭取提名，三會人士熟悉地區事務，獲提名是得到地區事務的認同。她又稱，三會成員不可沒可能同時提名多位候選人，因為提名應該與投票意向一致。
黃冰芬｜改革區議會，地區治理新篇章區議會改革｜港區人大、政協：正本清源、有效提升地區治理區議會改革｜民主黨料獲提名參選有難度 羅健熙：對方案失望區議會改革｜引入履職審查機制 懲處三級制 最嚴重可停職扣薪區議會改革｜李家超：要將區議會反中亂港勢力連根拔起區議會改革｜民建聯：現要堵塞舊有漏洞 工聯會積極部署選舉區議會改革｜曾國衞：時間緊迫 政府取代選管會負責選區劃界區議會改革｜詳解產生辦法 李家超：議員愈多愈好「無科學根據」區議會改革｜民政專員任區會主席 李家超：去政治化體現行政主導區議會改革｜全體區議員要資格審查 絕不能有鼓吹「港獨」行為區議會改革 直選、委任、地區委員會互選產生 參選須審查行政會議通過區議會組成 確立直選、委任、地區委員會互選機制