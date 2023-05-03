區議會改革｜麥美娟：否認削減直選議席是「懲罰市民」

政府昨日（2日）公佈完善地區治理建議方案，改革區議會組成，議席分別由委任、地區委員會互選、直選產生，比例為「4：4：2」。被問及上屆區議會選舉投票率高逾7成，如今政府卻建議削減直選是否等同「懲罰市民」？曾任多年區議員的民政及青年事務局局長麥美娟不認同說法，指選民仍然可以投票。



她重申，自己當年也是藉委任加入區議會，認為改革後的區議會日後的組成更多元化。而修例草案稍後交立法會審議，期望立法會暑期休會前通過修例，今年年底進行選舉，讓第七屆區議會可如期於明年一月一日就任。



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她今早（3日）在一個電台節目中，被問及過去區議會是否走錯路，她則回應稱要視乎不同情況，但區議會之前走向政治化，不是聚焦地方工作，直言的確「行錯路」，現時要回歸基本。她又稱，直選很多時只看地區利益，2019年的選舉不是靠地區政綱而是政治立場，令議題都政治化。她又稱，政府建議的改革方案是現時最好的組合，運行得好的制度應該保持。

被問及為何直選部分，規定要加入地區分區會員會、滅罪委員會和防火委員會委員提名，麥認為可以令候選人積極爭取提名，三會人士熟悉地區事務，獲提名是得到地區事務的認同。她又稱，三會成員不可沒可能同時提名多位候選人，因為提名應該與投票意向一致。