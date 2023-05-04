立法會大灣區委員會提60項建議　包括在內地院舍購買服務

立法會早前成立促進粵港澳大灣區發展事宜小組委員會，委員會今日（4日）向立法會提交報告，提出60項建議。建議包括考慮直接向內地私人院舍購買服務，讓本港長者選擇入住，於內地興建香‍港長者社區；恆常化為身在廣東省的醫管局慢性病人提供的特別支援計劃，將計劃的適用範圍擴大；加快推出港車北上計劃等。



「廣東計劃」讓65歲或以上、移居廣東的合資格香港長者，無須每年返港，亦可領取高齡津貼。（資料圖片）

促吸引長者入住廣東院舍 在內地興建長者社區

就可攜福利措施及安老服務，委員建議鼓勵更多人士申請廣東計劃及綜援長者廣東省養老計劃，並放寬申請條件限制，以及將可攜福利及協助長者於大灣區內地城市居家養老的相關措施，擴展至其他內地城市；加強宣傳廣東院舍計劃，增加計劃內院舍的數目，並提供各種誘因增加長者的入住意慾，甚至在內地興建大規模的香港長者社區。

醫療服務方面，委員建議恆常化為身在廣東省的醫管局慢性病人提供的特別支援計劃，增加資助金額；擴大香港長者醫療券的適用範圍，包括可用於購‍買內地的醫保；考慮讓本港的罕見病患者加入內地集體採購藥‍物，以減低藥物成本等。

助青年到內地發展 促設立各行業資歷認證機制

至於青年發展方面，委員建議特區鼓勵香港學生及青年到大灣區內地城巿交流、升學、實習、就業和創業；研究設立本地各行業資歷認證機制及推行兩地職專學歷互認等。

文化藝術、體育及旅遊方面，委員認為要設立一站式大灣區文藝資訊平台，整合大灣區內不同的藝術資助項目、表演場地及交流活動的資‍料；制訂措施解決目前本港旅遊業人力不足的情況等。

數碼港。（資料圖片/梁鵬威攝）

與內地城市實現電子政務互聯互通

就創科發展，委員亦建議借助本港的國際金融融資平台的功能，服務大灣區的創科產業，以及吸引更多海外資金及有潛力的初創企業來港設立業務；利用共同投資模式吸引海內外企業投資落戶香‍港；加大力度吸引海內外重點科技企業和人才，並為人才提供全面的生活配套，同時推‍出措施支援本港的創科人才到大灣區的內地城市發展；研究與其他大灣區內地城市電子政務互聯互通等。

促與內地商討加快驗車程序 便利港車北上

對於政府推進港珠澳大橋港車北上不設配額的計劃，委員表示歡迎。不過就關注唯一一間驗車公司積壓大量驗車工作。委員亦提到大量旅遊巴需要排期檢查和維修，才能取得有效驗車證明，繼而購買內地汽車保險。委員呼籲政府與內地協商，加快驗車程序，並爭取放寬香港跨境車輛必須分別購買兩地保險的要求。