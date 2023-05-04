美國參議院譴責北京破壞香港民主法治　港府：自暴其短、理屈詞窮

美國參議院外交委員會通過決議，譴責北京破壞香港民主和法治。香港特區政府今日（4日）稱，對相關決議和言論表示強烈譴責和堅決反對。



特區政府強烈譴責和堅決反對美國參議院外交委員會譴責北京破壞香港民主和法治的決議。（資料圖片）

特區政府發言人說：「特區政府強烈譴責和堅決反對一眾美國政客故技重施，通過炮製荒謬的所謂涉港決議和發表涉港歪論，就《香港國安法》的落實情況信口雌黃，肆意干預香港特區依法施政、破壞香港特區法治。」發言人又指：美國政客「以政治凌駕法治的霸凌行為和『雙標』的虛偽面目表露無遺。美國政客出於政治動機，妄圖以政治卑劣伎倆，破壞香港特區司法公正和社會繁榮穩定，只是自暴其短，理屈詞窮，注定以失敗告終。」

就住黎智英案，美方決議譴責中國共產黨對香港人提出不實和出於政治動機的指控。特區政府發言人表示：「任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是公然破壞香港特區的法治。發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。」

發言人說，特區政府強烈敦促美國政客立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。