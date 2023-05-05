鄉郊代表選舉收134宗投訴　3宗涉冒充他人投票　1宗虛假選民登記

2023年鄉郊代表選舉於1月中舉行，選出了新界鄉村的村代表和居民代表。選舉管理委員會今日（5日）向特首李家超提交報告，指選舉順利完成。報告列出接到的投訴數字，有一宗有關虛假選民登記的投訴，並有3宗冒充他人投票。



去年7月21日，鄉郊代表選舉活動建議指引公眾諮詢。（資料圖片/李澤彤攝）

鄉郊代表選舉分為村代表選舉與街坊代表選舉，分別在1月8日及1月15日舉行。截至3月1日的處理投訴期內，選管會、選舉主任、警務處、廉政公署及票站主任合共收到134宗投訴。有20宗投訴涉及投票資格，14宗涉及虛假陳述，兩涉及作出虛假的支持聲稱。而舞弊、賄賂、款待、脅迫、施加不適當影響的投訴44宗，是各項投訴之中最多，單是廉政公署就接獲32宗。

「種票」是市民較關心的選舉舞弊情況，有3宗投訴涉及冒充他人投票，有兩宗為選民登記資料不正確，1宗為虛假選民登記。

至於秩序問題，有兩宗涉及在禁止拉票區或禁止逗留區拉票，3宗涉及刑事毀壞或暴力行為，兩宗涉及與投票有關的欺騙或妨礙行為，並有兩宗爭執投訴，1宗恐嚇投訴。

廉署正調查1宗涉及公職人員的賄賂投訴

至於處理進度，選管會收到的1宗冒充他人投票投訴已作轉介，選舉主任收到的兩宗冒充他人投票投訴已作轉介，另有1宗撤回投訴。廉政公署收到1宗冒充他人投票投訴仍在調查，另有1宗涉及公職人員的賄賂投訴和1宗代理人的貪污交易仍在調查。