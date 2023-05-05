大灣區考察議案延長辯論時間？　議員憂慮下次辯論又要加時

特首李家超早前率官員及議員到大灣區內地城市考察。立法會內務委員會今日（5日）舉行會議，科技創新界議員邱達根提出在立法會討論「團結行政與立法機關，全力推進大灣區建設」議案，希望延長發言時間讓全體議員有機會發言。



有議員質疑是否以後的議員議案都可以申請延長辯論時間。內委會主席李慧琼指，過往都有先例，會讓立法會主席梁君彥考慮。



行政長官李家超率領官員及議員的大灣區訪問團到訪東莞—香港國際空港中心，了解中心的發展。（政府新聞處）

廖長江建議訂條件才可申請延長辯論

經民聯立法會議員林健鋒質疑，如本次允許延長發言時間，之後再有申請是否都要批准。立法會議員廖長江亦指出需要謹慎，因《議事規則》訂明議員議案發言時間上限是4小時。他建議訂下相關條件，才讓議員議案申請延長辯論時間。

李慧琼指可以提出要求延長，過去試過討論「20大」議案都延長辯論時間，內會意見將給予梁君彥參考。她指要再研究是否要就延長辯論時間訂立準則，但相信大灣區考察有特別意義。

地區治理小組委員會 狄志遠希望加大討論人數

另外，民建聯立法會議員陳克勤提出，爭取時間先設小組委員會討論完善地區治理建議方案，待政府提交條例草案，小組委員會可立即轉為法案委員會審議。

社福界立法會議員狄志遠希望委員會加大人數上限，但經民聯立法會議員盧偉國則指出，非委員都可以表達意見。最後，議程獲得通過。