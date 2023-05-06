鄧炳強：撿走國殤之柱非因六四臨近　會否批悼念集會視乎風險評估

警方國家安全處昨日（5日）在元朗港大嘉道理中心檢走紀念六四事件的「國殤之柱」，作為調查一宗涉及「煽動他人顛覆國家政權罪」的證物。

保安局局長鄧炳強今日（6日）在電台節目指，不方便個別案件的細節，強調警方調查案件是鍥而不捨，「唔係告咗就完」，不會停止對檢控有利的工作，以法律和法庭程序為依歸，否認因臨近六四周年日而特別考量。



六四集會。（資料圖片）

至於警方會否批准六四遊行集會申請，鄧炳強表示，要視乎申請者是否有能力控制集會不被騎劫、主題會否違法。被問到若果市民只是悼念死者、和平集會，警方會否批准，鄧炳強表示，「唔係好簡單講兩句」就判斷是否批准，要有詳盡的風險評估，視乎個別情況而定。他再次提醒國家安全風險仍然存在，有人會利用特別日子危害國家安全，出現「有心人搞事」。

鄧炳強否認警方檢走國殤之柱，與臨近六四周年日有關。（資料圖片）

鄧炳強表又重提2019年反修例事件，很多參與者被煽動，不少人「叫人衝自己鬆」，點名指已棄保潛逃海外的前民主黨立法會議員許智峯，及已流亡英國的羅冠聰。他指2019年有人在網絡平台「吹雞」呼籲市民上街，認為警方要運用科技、情報應芍，又呼籲年輕人要分析網絡資訊，舉例指「8·31死人」、「新屋嶺性侵」是虛假資訊。

「國殤之柱」創作人高志活昨日發聲明，強調「國殤之柱」是個人作品，無人煽動其創作。（資料圖片）

保安局發聲明譴責 有組織假借藝術自由要求歸還證物

「國殤之柱」創作人高志活昨日發聲明，強調「國殤之柱」回歸前已放置在香港，雕塑是個人作品，無人煽動其創作。保安局今日（6日）發聲明，強烈譴責有組織對警務處的取證行動作出與事實嚴重不符的指控。

局方又批評，有關組織企圖混淆視聽，假借藝術自由為名，要求歸還有關證物，並對警務處的合法執法行動作出無理譴責和惡意抹黑，完全是漠視法律、罔顧法治精神的行為。

保安局強調，執法部門是根據證據、嚴格依照法律行事，與有關組織或人士的政治立場、背景或職業無關。