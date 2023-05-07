區議會改革｜狄志遠憂未來難反映反對意見　視乎民政專員執行胸襟

政府提出區議會改革方案，直選議席減少至不足2成，未來區議會主席將由民政事務專員擔任。立法會議員狄志遠今早（7日）在電台提到，區議會改革後，列明區議員需在地區支持政府政策，擔心區議員只能做政府的「啦啦隊」，難以反映居民對部份政策的反對意見。他又認為能否反映反對意見與新方案的未來執行有關，要視乎民政專員有沒有胸襟接受這些意見。



前運輸及房屋局局長陳帆則在同一節目中指，出任區議會主席，在歷練、胸襟、交際手腕都有高要求，相信政府會調配合適人才。他又指，如區議員的出發點是為當區市民提供更好服務，而非「民粹、涉政治考量嘅意見，甚至對抗」，相信有斟酌空間。



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憂區議員變「啦啦隊」令民怨增加

立法會議員狄志遠今早在電台節目指，區議會改革後，列明區議員要在地區支持及協助推動政府政策，並承擔政府委託的事情，否則需接受評核，質疑區議員的角色不知道應該是「民意代表」還是「公務員」。

狄志遠續提到，如區議員只能做政府的「啦啦隊」、區議會變成政府「手手腳腳」，區議員將難以反映當區居民對政策的意見，政府也難以藉區議會理順民情，憂慮令民怨增加。

立法會議員狄志遠認為，區議會改革後，區議員能否反映反對意見與執行有關，要視乎未來作為主席的民政專員有沒有足夠胸襟接納意見。他又指，。（馮子健攝）

民政專員角色一向被動

他認為，區議會改革後，區議員能否反映反對意見與執行有關，要視乎未來作為主席的民政專員有沒有胸襟接納意見。他又指，以往民政專員是輔助式，改革後其權限增加，但據他經驗，以往有些專員很被動，期望改革後他們可以更主動解決地區問題。

前運輸及房屋局局長陳帆在同一節目則指，出任區議會主席，在歷練、胸襟、人際關係等都有高要求，相信政府會調配合適人才。他續指，民政專員並非一個人，其工作會與其他部門一齊做，也相信新方案初落地，在執行上需時磨合，希望各方「以一個平常心，但有溫度、向善嘅態度為民。」

前運輸及房屋局局長陳帆在同一節目則指，出任區議會主席，在歷練、胸襟、交際手腕都有高要求，相信政府會調配合適人才。（資料圖片／黃寶瑩攝）

陳帆：「蛇齋餅糭」是中國文化關心的表現

陳帆稱，如區議員的出發點是為當區市民提供更好服務，而非「民粹、涉政治考量嘅意見，甚至對抗」，相信是有斟酌空間。而區議會的改革也是希望修正上述的情況， 令地區管治可以撇開政治爭拗、個人或機構的利益，聚焦民生服務。

陳帆也提到，以往區議會的組成議席是選舉成份是較多，但改革後的機制有委任、間選、直選及當然委員，其實也代表有「多渠道」進入地區管治。他又指，區議員向居民提供「蛇齋餅糭」不一定不好、也可能有需要，並稱「我哋新年去拜年都攞手信喇，中秋節我哋探朋友都攞盒餅去，『蛇齋餅糭』係中國文化嗰種關心嘅表現嚟喎。」