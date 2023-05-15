美孚雙屍案｜助照顧者不止福利　江玉歡泛淚：派社工去醫院逐個救

美孚新邨昨晚（14日）揭發雙屍命案，一名已截肢的59歲女子，及86歲男子分別伏屍在床上和地下，二人為父女關係，均有長期病患。



立法會選委會議員江玉歡接受《香港01》專訪時眼泛淚光，直言「呢啲唔係你畀多兩千蚊就能夠解決」，促請政府立即聯絡為照顧者提供服務的非牟利機構（NGO），動員社工為相關家庭提供服務，甚至可以安排社工在醫院主動接觸覆診人士及其照顧者，「要逐個逐個撈、逐個逐個救」，定時跟進不同家庭的狀況。



照顧者問題需要人跟進 不是發放津貼就能解決

警方昨晚（14日）接獲一名女子報案指跟母親失去聯絡，消防到場破門發現一名86歲男子及其59歲女兒倒斃單位內。兩名死者生前均有長期病患，其中女兒已接受截肢手術，須坐輪椅代步。雖然今次悲劇原因未知，但類似悲劇近期不斷發生，喪鐘不僅為他人響起，更為社會而嗚，惟社會福利署除多番表示「高度關注」外，終究還是任憑哀嚎繼續。

江玉歡接受《香港01》專訪時眼泛淚光慨嘆，去年至今已發生多宗類似慘劇，政府除為部份照顧者提供護老者津貼外，仍未提供實質和及時支援措施：「淨係錢⋯⋯好明顯（支援）係唔足夠。大家睇返過去嘅一啲悲劇，其實都係因為佢哋（照顧者）壓力太大、或者老啦，或者好似呢單（個案）咁自己（照顧者）本身係殘障，呢啲唔係你畀多兩千蚊（元）、三千蚊（元）一個月就能夠解決……要派幾多錢先可以做好？呢個係社會深層次問題，如果政府永遠都淨係視呢啲係福利問題，咁就太狹窄！」她強調，「照顧者問題is more than welfare（不止是福利）」。

倡動員社工駐醫院診所 了解照顧者需求

她促請，政府立即動員社工及NGO，接觸各照顧者家庭，了解他們的實際需求，她強調不論高、中、低收入家庭的照顧者都有自己的精神壓力，斥政府關注點不能狹隘，僅關顧低收入家庭的照顧者。

另外，她又建議政府安排社工在醫院及診所內長期駐守，主動接觸覆診人士及其照顧者，並由醫生轉介個案予醫院社工：「啲人一定會睇醫生㗎嘛，要（社工）喺醫院、診所stand by，要即刻refer（轉介），其實醫生係最見到（問題），因為永遠陪佢（病患）睇醫生嘅都係嗰啲照顧者，其實最容易撈佢哋（照顧者）上嚟，就係喺醫生診症嘅時候。」她希望社工可以「逐個逐個撈、逐個逐個救」，定時跟進不同家庭的狀況。

長遠而言，江玉歡重申港府應仿效外國，制定照顧者政策方向及目標，同時成立法律框架，確保可為其提供準確的服務，直言：「政府高層官員要重視。」